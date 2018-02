Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Novi vozili se navzven ne smeta ločiti od serijskih vozil. Foto: Achleitner Policija je kupila novi vozili za varovanje prevoza oseb in denarja. Foto: Letno poročilo policije Čeprav gre za neprimerljivi vozili, pa cena vsakega od blinidiranih vozil presega ceno najcenejšega novega ferrarija za 100 tisoč evrov. Model Portefino s 440 kilovati (600 konjskimi močmi) je na voljo za že približno dvesto tisoč evrov. Foto: Ferrari Najdražji lanski policijski nakup je bil vodni top za 1,2 milijona evrov. Foto BoBo Sorodne novice Foto: Policija ima nov vodni top Dodaj v

Policija blindirane nakupe skriva za poslovno skrivnostjo

Iz razpisa izločili vse ponudnike, da so lahko izbrali dve blindirani Toyoti Land Cruiser

9. februar 2018 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Povsem skrivnostno je policija konec leta svoj vozni park razširila z blindiranimi vozili, ki ju skriva pod oznako poslovne skrivnosti.

Balistična zaščita potniške kabine, samodejno gašenje požara in pnevmatike, ki kljub poškodbam omogočijo vožnjo s 50 kilometri na uro, so le del zahtev policije, na katere je imel odgovor samo en ponudnik, podjetje Movo. Po neuradnih podatkih, ki jih policija, proizvajalec in dobavitelj niso želela potrditi, je policija prevzela dva kovinsko siva land cruiserja LC 200 VR7 predelovalca Achleitner iz Avstrije, katerih opis je dostopen v tem prospektu na spletu. Policija vozili po neuradnih podatkih kupuje za varovanje prevoza denarja in varovanih oseb.

Skrivnost skrivajo, a jo hkrati razkrijejo

"Za blindirani vozili podatkov o znamki, tipu in moči motorja ne moremo posredovati, ker je ponudnik v ponudbi dokumente, kjer se nahajajo ti podatki, označil kot poslovno skrivnost,” so na kratko sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Vendar so nato v priponki tega sporočila blindirani vozili z natančnim opisom in s ceno iz pogodbe uvrstili na seznam kupljenih vozil v zadnjem letu. In s tem potrdili naše informacije, da gre za land cruiser LC 200 VR7. Ko smo želeli podatek še dodatno potrditi, nas je dobavitelj Matjaž Miglič iz podjetja Movo usmeril nazaj na kupca. "Menim, da boste želene podatke o vozilih dobili v kratkem od MNZ,” je bil kratek Miglič, ki pa je potrdil informacijo, da je na razpisu ponudil vozila podjetja Achleitner. Prav tako so nas za informacije o nakupu na slovensko policijo usmerili v Avstriji pri proizvajalcu.

Odporen proti ročni granati in eksplozivu

Policija je z razpisom zahtevala vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa ter prostornino najmanj 4000 kubičnih centimetrov in najmanj 200 kilovati moči. Balistična zaščita VR7 pomeni štiri centimetre debela stekla ter zaščito pred večino kalibrov, ročno granato in do 12,5 kilograma eksploziva. Med drugim mora sistem prirejen tako, da se zračne blazine voznika in sovoznika lahko izklopijo v primeru prebijanja zapore, vse modre luči ter radijska postaja pa so vgrajene tako, da je vozilo navzven videti kot popolnoma običajno. Z njega pa so morali odstraniti tudi vse oznake o tipu in opremi vozila.

Razumljiva redkobesednost

"Razumljivo, da je policija redkobesedna. Vsakršen podatek lahko pomaga potencialnim napadalcem. Res pa je, da je danes večina podatkov že dostopna na spletu," je povedal Dalibor Debartoli, direktor podjetja IBS Varovanje. Po njegovih podatkih primerljivih vozil s takšno zaščito v Sloveniji ni. Obstaja nekaj starejših modelov v zasebnih rokah.

Cene se začnejo pri 150 tisočakih

V njegovem podjetju si jih za nekaj priložnosti letno navadno izposodijo v Nemčiji. Z njimi se večinoma prevažajo tujci. "Cena najema se začne pri 300 evrih dnevno za nekoliko starejša vozila, pa vse do 1000 in več za novejša. Vozila s stopnjo zaščite, kakršno kupuje policija, so na prodaj od 150 tisoč evrov, veliko je tudi odvisno od znamke in modela. Zgornje meje skorajda ni, saj je vse odvisno od vgrajene opreme. Prav tako za nas v zasebnem sektorju ni smiseln nakup takega vozila, predvsem iz razloga nerentabilnosti, stroška nakupa vozila in povpraševanja. Prav tako pa tudi taktika uči, da je vozila smiselno menjavati," pojasnjuje Debartoli, ki je tudi sam dolga leta sodeloval pri varovanju oseb v policiji, med drugim je vodil priprave ocene ogroženosti med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji.

Le en ponudnik pravi?

Razpis je vzbudil precej pozornosti tudi zato, ker je policija vse konkurenčne ponudbe preprosto izločila. Dve zaradi previsoke cene, eno zaradi nepravilnega izračuna cene - ponudili so enako vozilo kot zmagovalec na razpisu, vendar so po oceni ministrstva napačno izračunali davek na motorna vozila v ponudbi.

Prestižni terenci za varovane osebe

Ministrstvo za notranje zadeve je končno začelo s posodabljanjem voznega parka in je lani kupilo 154 vozil v skupni vrednosti 6,3 milijona evrov. Med njimi je prav za varovanje oseb in vrednejših pošiljk šest vozil BMW X5 Xdrive 50i, vsakega za 81 tisoč evrov. Prav zaradi ekološke potratnosti so vzbudili veliko posmeha, saj so z razpisom kupovali "okoljsko manj obremenjujoča vozila". V to vsoto pa niso všteti nakupi mimo oči javnosti. "Dodatnih 33 vozil je namenjenih operativnim nalogam policije, zato vam podrobnosti ne moremo posredovati,” so pojasnili na ministrstvu.

Kaj pomeni standard VR7 zaščite vozila, kažejo posnetki podjetja International Armored Group.

Jure Brankovič