Policijski ogledi nesreč bodo z novim optičnim bralnikom precej hitrejši

Trenutno ogled prometne nesreče poteka s fotografiranjem, ročnimi meritvami in skicami

7. januar 2017 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski policisti so se opremili s posebnim optičnim bralnikom, ki bo omogočil strokovnejše in natančnejše ter hitrejše postopke pri obravnavi prometnih nesreč. Naprava je stala 90.000 evrov.

"Policisti bodo s skenerjem opravili natančen izris in fotografiranje kraja prometne nesreče z vsemi sledovi in meritvami," so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Nova naprava, natančneje gre za terestrični 3D-laserski optični bralnik, bo pripomogla k do neke mere avtomatiziranemu postopku ogleda prometne nesreče, delo policistov pa bo zato lažje, natančnejše in učinkovitejše.

Ogled kraja prometnih nesreč bo z optičnim bralnikom hitrejši, saj bo za izdelavo enega posnetka "povprečne" prometne nesreče potrebnih le od dve do tri minute, predvidoma pa naj bi za celoten ogled potrebovali od štiri do pet posnetkov. Pri množičnih oz. kompleksnejših prometnih nesrečah, v katerih je udeleženih več vozil, se bo njihovo število povečalo, čas ogleda pa podaljšal.

Na PU-ju Ljubljana so prepričani, da bodo zaradi hitrejšega ogleda krajši tudi prometni zastoji, saj bodo posledice prometne nesreče lahko prej odstranjene, promet pa se bo hitreje sprostil. Kraj prometne nesreče se bo lahko s temi posnetki pregledoval tudi pozneje v postopku izdelave dokumentacije o ogledu, če bo to potrebno.

Trenutno ogled prometne nesreče poteka s fotografiranjem, ročnimi meritvami in skicami, zato se bo z novo posodobitvijo delo prometne policije še bolj digitaliziralo.

G. C.