Policisti ostali brez helikopterja in dela medicinskih prevozov

Zaradi prekratkega roka se na razpis za skoraj 20 milijonov evrov vreden helikopter ni prijavil nihče

30. april 2018 ob 07:11

Za dvajset milijonov evrov vredno dobavo helikopterja se ni prijavil nihče. Ministrstvo ne želi ugibati o vzrokih.

"O vzrokih, zakaj ponudb ni bilo, težko ugibamo, pojasnjujemo pa, da pričakujemo pravočasno črpanje načrtovanih sredstev za naročilo," so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve, kjer so pred dobrim mesecem dni objavili razpis za približno 20 milijonov evrov.

"Helikopter ne čaka na polici v trgovini"

Že odgovori na vprašanja ob javnem naročilu pa razkrivajo tisto, o čemer ministrstvo ne želi ugibati. Vsaj trije potencialni ponudniki so jih javno opozorili na prekratek rok za oddajo ponudb, saj za tako zapleten in velik razpis, kot je nakup helikopterja z vso opremo, ponudbe v treh tednih preprosto ni mogoče pripraviti. "Ne verjamem v zarote, preprosto kaže na njihovo nesposobnost. Najprej tri leta mečkajo, nato pa bi imeli v treh tednih. Helikopter ni roba, ki bi čakala na polici," je misli strnil eden izmed ponudnikov, ki ne želi biti imenovan. Kot je neuradno slišati, je težava v preobremenjenosti osebe, ki je razpis pripravljala.

MNZ: Za skrbne ponudnike dovolj časa

Ministrstvo za notranje zadeve to vidi drugače. Na opozorila ponudnikov so odgovarjali, da "je rok za oddajo ponudb primeren in običajno skrbnemu ponudniku omogoča pripravo ponudbe". Kako daleč od resničnosti so uradniki, je pokazalo šele odpiranje ponudb.

Policija je vojski prepustila polete in stroške

Medtem je policija že izgubila del nalog, ki jih je opravljala, saj je morala helikoptersko nujno medicinsko pomoč za zahodni del Slovenije junija 2017 v celoti prepustiti vojski. Tako vojska z osrednjo bazo v Cerkljah ob Krki rešuje z Brnika, policija pa z bazo na Brniku rešuje z letališča Maribor. "Letalska policijska enota lahko glede na število kadrov in helikopterjev, poleg primarne dejavnosti (policijske naloge), naloge helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) opravlja samo iz ene baze, še posebej upoštevaje druge naloge (GRS) in usposabljanja," pojasnjujejo na policiji.

Policija je s tem znižala tudi stroške. Kot pojasnjuje, je denar za helikoptersko medicinsko pomoč vlada zagotovila vsem prevoznikom. "Izvajanju helikopterske nujne pomoči se dodeli 1.000.000 evrov, sredstva pa so strogo namenska in se porabljajo samo za dejanske prevoze HNMP. Morebitni preostanek se lahko porablja in razporeja skladno s proračunskimi predpisi," so zapisali. Vojska je pol milijona evrov zagotovila iz lastnih sredstev. Kot pravijo, so do današnjega dne porabili približno polovico. Ker so najbolj obremenjeni poleti, bodo vsoto verjetno presegli, vendar ni znano, ali jim bo vlada prerazporedila del denarja policije.

Sosednje države uspešneje pomladile floto

Uspešneje so nakupe opravili na Balkanu. Sosednja Hrvaška je zadnji policijski helikopter AW 139 kupila pred dvema letoma. Za vsakega od dveh helikopterjev, ki okvirno ustrezata tudi našim potrebam, so plačali 16 milijonov evrov. Del so pokrila evropska sredstva. Pred tem je Hrvaška leta 2013 kupila dva Eurocopterja EC135 P2+. Podobno kot v Sloveniji tudi prek meje poteka debata o usposobljenosti in primernosti predvsem vojaških helikopterjev za opravljanje nujne medicinske pomoči. Testno so del reševanja že predali zasebnikom, vendar takšne rešitve niso ohranili.

Srbija kupila paket za policijo in vojsko

Črna gora je za potrebe vojske kupila tri transportne helikopterje bell 412 za skupaj 30 milijonov dolarjev. Vsi so neoboroženi, cena po pisanju črnogorskih medijev ne vključuje izobraževanja in rezervnih delov. Prav tako naj ne bi bili novi. Opravljali bodo naloge, ki jih pri nas predvsem oziroma tudi policija - medicinski prevozi, iskanje pogrešanih, gašenje in nadzor meje. Srbija je pred kratkim kupila devet helikopterjev H145 v paketu, šest za potrebe vojske in tri policijske. Prve bodo prejeli konec leta. Cene posla uradno niso razkrili. Prav vsi trije omenjeni modeli so ravno takšni, kot pridejo iz tehničnega vidika v izbor za ponovljen razpis v Sloveniji.

Jure Brankovič