Policisti začasno prekinjajo stavko

26. marec 2018 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policijski stavkovni odbor je odločil, da se zaradi odstopa vlade začasno prenehajo izvajati stavkovne aktivnosti. Stavka pa ni preklicana, zato prostori in vozila še naprej ostanejo označeni s plakati "stavka".

Začasno prenehanje izvajanja stavkovnih ukrepov velja do preklica, sporoča Policijski stavkovni odbor, ki združuje stališči Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije. Kot so sporočili, je stavka zaposlenih v policiji, na ministrstvu za notranje zadeve in inšpektoratu za notranje zadeve uperjena proti vladi, ki pa z odstopom predsednika vlade Mira Cerarja, nima več pooblastil za nadaljevanje pogajanj s sindikati oz. za sklepanje zavezujočih dogovorov s sindikati.

Policijski sindikat Slovenije ob tem pojasnjuje, da odstop vlade razume kot beg od "odgovornosti za svoje nečedne posle pri razmetavanju davkoplačevalskega denarja" in dodaja "da še v zadnjih sklepih laže sama sebi in slovenski javnosti, ko navaja, da je policistom ponudila sprejemljivo rešitev."

PSS navaja, da je vlada šele dan pred odstopom premierja ponudila prvi proti predlog v pogajanjih, pa še ta zgolj na eno izmed stavkovnih zahtev. Predlog pa je bil za oba sindikata nesprejemljiv, ker bi bila njegova izvedba nezakonita in neskladna s kolektivnimi pogodbami, kar je kasneje doumela tudi vladna pogajalska skupina. Ta bi morala na vlado po nov mandat "slednjega pa zaradi bega predsednika vlade pred odgovornostjo ni dobila".

Kljub začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti pa oba policijska sindikata opozarjata, da je vlada v dosedanjih pogajanjih jasno opredelila, da sta 7. in 8. točka stavkovnih zahtev v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. Zato sindikata od vodstva ministrstva zahtevata, da aktivno rešuje tako predmetni zahtevi kot tudi odprte zadeve iz sporazuma 2016. "Odprte zadeve namreč niso povezane s pristojnostmi vladne pogajalske skupine, zaradi česar bomo v primeru kakršnega koli izogibanja izpolnjevanju zahtev oz. zavez stavkovne aktivnosti nemudoma zaostrili," sta PSS in SPS zapisala v sporočilu za javnost.

Dodajajo še, da bo po končanih volitvah in imenovanju nove vlade bo policijski stavkovni odbor zahteval takojšnje nadaljevanje že začetih pogajanj in izpolnitev stavkovnih zahtev.

La. Da.