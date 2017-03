"Zaradi vlade in Bruslja se obetajo neživljenjske razmere na mejah"

Nova bruseljska direktiva začne veljati 7. aprila

30. marec 2017 ob 22:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Glede na kadrovsko in tehnično podhranjenost mejnih prehodov, bo nova bruseljska direktiva, ki zahteva pregled vseh potnikov na schengenski meji, policiste postavila v nemogoč položaj, opozarja policijski sindikat.

Posledično v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) pričakujejo izjemno dolge čakalne dobe za prestop meje, bistveno povišano varnostno tveganje tako za državljane kot tudi policiste na mejni kontroli, neposredno gospodarsko škodo, zlasti na področju prometa in turizma ter med drugim onemogočeno nemoteno, hitro prehajanje državne meje dnevnim migrantom in lokalnim prebivalcem.

Nova bruseljska direktiva, ki začne veljati 7. aprila in bo po novem določa sistematično preverjanje vseh potnikov brez izjeme na zunanjih schengenskih mejah, bo tako po mnenju PSS-ja povzročila na mejah neživljenjske razmere, je v sporočilu za javnost zapisal predsednik sindikata Radivoj Uroševič. Ogorčeni so zaradi izjav predstavnikov slovenske vlade, ki zagotavljajo, da bo promet preko mejnih prehodov potekal nemoteno in navedb v medijih, da vlada v postopku sprejemanja omenjene direktive za Slovenijo, glede na kadrovske in tehnične težave, ni zaprosila za izjemo.

Kadrovska in tehnična podhranjenost

Po besedah PSS-ja uradniki v Bruslju in v slovenski vladi niso seznanjeni z realnim stanjem ali pa so spregledali, da je kadrovska zasedenost, glede na zahtevano schengensko sistemizacijo pod 70 odstotkov, kar pomeni, da slovenski policisti že sedaj preobremenjeni. Večina mejnih prehodov za obmejni promet prav tako nima ustrezne tehnične in materialne opreme, ki bi policistom omogočala varno in učinkovito izvajanje nalog varovanja meje v skladu z novo direktivo. Obmejni mejni prehodi so bili namreč namenjeni zgolj potrebam prehajanja državne meje obmejnim prebivalcem.

Za uspešno in nemoteno izvajanje nalog policije v povečanem obsegu in zahtevnosti, kot to zahteva nova bruseljska uredba, bi po oceni policijskega sindikata potrebovali vsa 60 odstotkov več policistov. Prav tako bi bilo treba postaviti kabine za izvajanje mejne kontrole na vseh mejnih prehodih, nujno pa bi bilo tudi razširiti in urediti dovozne in interventne poti ter vzpostaviti nove telekomunikacijske linije.

Policisti ne morejo zavrniti izvajanje "nemogočega"

Izvajanja zavezujočih mednarodnih aktov, kot je omenjena direktiva, policisti ne morejo zavrniti, zato jo bodo primorani dosledno izvajati. "Ne glede na visoka pričakovanja vlade, ki so po naši oceni nerealna, bomo v PSS-ju dosledno ščitili svoje članice in člane ter od delodajalca zahtevali, da dosledno spoštuje vse pravice iz delovnega razmerja in dosledno zagotavlja ustrezne ter varne delovne pogoje," je še zapisal predsednik sindikata.

Vsem potnikom svetujemo, da se v primeru kakršnih koli težav obrnejo neposredno na slovensko vlado in Evropsko komisijo (EK), je sklenil Uroševič.

G. K.