Ponovljeno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru bo 13. maja

Referendum o zakonu o drugem tiru

27. marec 2018 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ponovljeno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru bo 13. maja, je sklenila Državna volilna komisija. Možnosti, da bi glasovanje izvedli skupaj s prihajajočimi volitvami, tako ni več.

Člani Državne volilne komisije so na tokratni seji glasovali tudi o predlogu člana komisije Draga Zadergala, da bi ponovno glasovanje izvedli 27. maja, s čimer bi po njegovih besedah volivcem vsaj teoretično omogočili, da bi glasovanje na predčasnih volitvah in referendumu izvedli na isti dan. Možni datumi za predčasne volitve so sicer od 27. maja do 10. junija.

Saša Zagorc je medtem pojasnil, da še ni jasno, kdaj bodo predčasne volitve. Slutimo, da bo prišlo do predčasnega razpusta parlamenta, a DZ še deluje in postopki še niso stekli. Teoretično so lahko volitve tudi po 10. juniju, je dejal. Komisija je izglasovala sklep, da bo ponovljeno glasovanje 13. maja, kar je razjezilo pobudnika referenduma Vilija Kovačiča. Napovedal je pritožbo na ustavno sodišče, o tem, ali bo v kampanji sploh sodeloval, pa se bo še odločil. Anton Gašper Frantar, vrhovni sodnik in predsednik Državne volilne komisije, je za TV Slovenija pojasnil glasovanje: "Prej omenjeni predlog ni bil sprejet. Pet članov je bilo proti, kolega Zadergal za, tako da smo potem glasovali o drugem predlogu, ki je bil pa tak, da bi bil datum ponovnega glasovanja 13. maj in začetek roka 3. april. Po prazniku, ki je v ponedeljek. Tu je bila večina, pet za, en proti." Komentiral je tudi napovedano pritožbo. "Ustavno sodišče lahko spremeni. Ne vem, kako bo odločilo, pritožba je napovedana. Kdaj bodo o njej odločili, ne vem. Lahko bodo tudi takoj z začasno odredbo ustavili, ali ne ... ne vem. Težko kar koli napovedujem. Vse pa je v rokah ustavnega sodišča, kjer bo pritožba očitno vložena." Vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017?"

Al. Ma.