Poostren nadzor nad hitrostjo, obveznimi počitki in uporabo tahografov

Pod drobnogledom avtobusi in tovornjaki

23. julij 2018 ob 16:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ta teden bo potekala preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki se bo osredotočila na prekoračitve hitrosti, neupoštevanje obveznih počitkov in uporabo tahografov.

Kot so sporočili z agencije za varnost prometa, gre za evropsko usklajeno akcijo, katere namen je spodbuditi voznike tovornih vozil in avtobusov k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov.

Na agenciji za varnost prometa voznikom tovornih vozil in avtobusov svetujejo, naj se vedno pripnejo z varnostnim pasom, poskrbijo pa naj, da bo varno pripet tudi tovor. Opominjajo jih, naj spoštujejo omejitve hitrosti in med vožnjo vzdržujejo varnostno razdaljo. Poleg tega naj upoštevajo zakonske omejitve o času vožnje, odmorih in počitkih.

Voznike so ob začetku akcije spomnili še, naj bodo pozorni tudi na znake zaspanosti. Takrat se je treba varno ustaviti, si privoščiti krajši spanec in popiti kavo, vožnjo pa nadaljevati šele, ko smo dovolj spočiti.

Sa. J.