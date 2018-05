Popravljena ladja Triglav že odplula nazaj na misijo Sophia

Šlo je za serijsko napako proizvajalca tesnil motorjev

28. maj 2018 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Večnamenska vojaška ladja Triglav s 37-člansko posadko je spet pripravljena na operativno delovanje v operaciji Eunavfor Med Sophia. Ladja je tako v nedeljo s posadko že odplula na petdnevno plovbo znotraj območja delovanja, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Spomnimo, da je do težav z delovanjem ladje prišlo, že ko je posadka konec aprila odplula s koprskega pristanišča proti Siciliji. Takrat je zaznala puščanje tesnil na enem izmed treh pogonskih motorjev. Predstavnik pogodbenega partnerja nemškega podjetja MTU je tesnila zamenjal, testi pa so pokazali, da motorji delujejo brez napak. Toda na poskusni plovbi ladje, ki jo je spremljal tudi serviser pogodbenega izvajalca, so se podobne težave pojavile še na tesnilih ostalih dveh motorjev in odpovedali so vsi trije motorji.

Slovenska vojska je na ladjo napotila sistemskega inženirja, ki je skupaj s pooblaščenim serviserjem potrdil serijsko napako proizvajalca tesnil. Vojska je zato naročila nova tesnila in njihovo zamenjavo na vseh treh motorjih.

Na misiji Sophia proti tihotapljenju ljudi

Ladja Triglav s posadko sicer tvori jedro 45-članskega petega kontingenta Slovenske vojske na misiji Evropske unije Eunavfor Med Sophia, ki poteka od 20. aprila do predvidoma 1. avgusta.

Misija predstavlja del celovitega pristopa Evropske unije in mednarodne skupnosti k reševanju problematike tihotapljenja ljudi in nezakonitih migracij v regiji. Hkrati je del širšega sodelovanja s strateškimi in regionalnimi partnerji pri celovitem obravnavanju strukturnih vzrokov za migracije v državah izvora.

Operacija Eunavfor Med se je s prehodom v drugo fazo preimenovala v Sophio – po somalijski deklici, ki se je rodila na eni izmed ladij v operaciji. Slovenija v operaciji z vojaškim prispevkom neprekinjeno sodeluje že od leta 2015.

G. K.