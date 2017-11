Popravljeni proračun za leto 2019 ponovno v DZ-ju

Poslanci bodo proračun sprejemali prihodnji teden

10. november 2017 ob 08:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ za finance in monetarno politiko bo še enkrat obravnaval predlog državnega proračuna za leto 2019, potem ko je vlada v njem opravila nekatere prerazporeditve.

V soboto bo obravnaval še predlog sprememb proračuna za leto 2018, seja, na kateri bodo poslanci sprejemali proračun za obe leti, pa se začne v ponedeljek.

Člani odbora za finance so se s predlogom proračuna za leto 2019 seznanili že pred tremi tedni, ko je finančna ministrica Mateja Vraničar Erman povedala, da vlada z njim nadaljuje dosedanjo politiko, katere cilj je uravnoteženje javnih financ do leta 2020. Kot prednostna področja tako izpostavlja vlaganja v infrastrukturo za večjo kakovost življenja in dela, vlaganja v znanost in zaposlovanje, krepitev kakovosti storitev za zdravje ter povečanje varnosti v najširšem pomenu.

Prav tako so se prejšnji mesec s predlogom seznanila ostala delovna telesa državnega zbora, nato pa je morala vlada na osnovi razprav in vloženih dopolnil ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripraviti dopolnjen predlog, ki ga je nato sprejela 26. oktobra ter pri tem pustila prihodke in odhodke enake, kot jih je predstavila oktobra. Je pa potrdila nekatere prerazporeditve, in sicer je zagotovila dodatne tri milijone evrov za investicije v osnovne šole.

V proračun naj bi se tako leta 2019 steklo za 9,75 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa so predvideni v višini 9,70 milijarde evrov. Proračunski presežek naj bi tako znašal 53,8 milijona evrov.

G. C.