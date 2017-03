Poročilo Evropske komisije: Slovenija prehaja v zdravo polovico Evrope

Vsakoletno poročilo Evropske komisije

10. marec 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Slovensko gospodarstvo deluje dobro, treba pa je vložiti še nekaj dela," je poročilo Evropske komisije (EK) o naši državi povzel Istvan P. Szekely iz EK-ja.

Na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji so predstavili letošnje poročilo Evropske komisije o Sloveniji. Gre za analitično ekonomsko oceno članice EU-ja, ki jo vsako leto zgodaj spomladi v okviru postopka evropskega semestra objavi Evropska komisija.

Poročilo za Slovenijo konkretno ugotavlja, da v letu 2016 beležila trdno gospodarsko rast, ki sta jo poganjala okrepljena zasebna potrošnja in izvoz. Slovenija prehaja v t.i. zdravo polovico Evrope. "Samo en korak ima še do držav, ki so izšle iz vseh korektivnih ukrepov," je dejal Szekely, ki je v generalnem direktoratu Evropske komisije za gospodarske in denarne zadeve pristojen za Slovenijo.

Gospodarska rast ni le visoka, ampak tudi zdrava

Ob tem je poudaril, da rast slovenskega gospodarstva ni le razmeroma visoka, pač pa tudi zdrava. "Ne le da ste uravnotežili tekoči račun plačilne bilance, pač pa vidimo, da se je povečala tudi potrošnja. To je zdrava rast in pomemben dosežek," je dejal.

Slovenija je uspešno zmanjšala javnofinančni primanjkljaj in ga še bo, medtem pa se strukturni primanjkljaj povečuje, je opozoril. Glede tega je sicer finančna ministrica Mateja Vraničar Erman spomnila, da gre za nesoglasje, o katerem se naša država z Brusljem že nekaj časa usklajuje.

Istvan P. Szekely je sicer opozoril, da je Slovenija na finančnih trgih veliko bolj ranljiva kot evrsko območje. Med ranljivimi področji za našo državo je izpostavil tudi finančni sektor.

Glede na lansko poročilo sicer letošnje ugotavlja napredek predvsem pri zmanjševanju obsega slabih posojil in izvajanju strategije DUTB-ja ter modernizaciji javne uprave, manj napredka pa opaža pri zaposlovanju nizko kvalificiranih in starejših delavcev, zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti javnih financ ter zagotavljanju virov financiranja za mala in srednja podjetja.

Zaposlovanje starejših med najnižjimi v EU-ju

Pomeben del poročila je tudi stanje na trgu dela, ki se še vedno sooča z veliki izzivi, dolgotrajna brezposelnost je v Sloveniji visoka, zaposlovanje starejših pa med najnižjimi v EU-ju.

Generalni direktor generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Michel Servoz je ob tem omenil, da stopnja zaposlenosti v Sloveniji ni tako visoka kot v povprečju v EU-ju. Vzrok za to je po njegovih besedah predvsem nizka stopnja zaposlenosti starejših. Servoz je izpostavil še problem dolgoročne brezposelnosti ter pozval k aktivni politiki zaposlovanja, predvsem težje zaposljivih.

Poročilo precejšnja tveganja izpostavlja tudi na področju dolgoročne vzdržnosti slovenskega pokojninskega sistema.

Sa. J.