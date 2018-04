Poročilo Nussdorferjeve: Najbolj pereči področji ostajata sociala in slabo upravljanje

Poročilo varuha za lansko leto

10. april 2018 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najbolj pereča področja, ki jih je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer poudarila v poročilu za lani, še vedno ostajajo socialne in finančne stiske, slabo upravljanje in okoljska vprašanja.

"Človeška veriga je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen," je dejala Nussdorferjeva na predstavitvi poročila varuha za lani. Številni živijo na socialnem dnu in izgubljajo svoje dostojanstvo pri iskanju oblačil ter hrane pri humanitarnih organizacijah, je opozorila v poročilu.

Med skupno 77 priporočili, ki so jih podali, je tudi priporočilo DZ-ju, vladi in ministrstvom za sprejetje ukrepov za uveljavitev ustavnega načela, da je Slovenija pravna in socialna država, da bi odpravili revščino ter posameznikom in družinam zagotovili pogoje za zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb.

Organi so lani sicer največkrat kršili načelo dobrega upravljanja. "Nadzorne institucije bi morale delovati bolje, da bi preprečile kršitve," je poudarila varuhinja.

Okolje ostaja zapostavljeno

Med izpostavljenimi področji v poročilu je tudi okolje. Sočasno je treba po mnenju varuhinje sanirati vse nepremišljene posege v okolje, denimo Celjsko kotlino, Mežiško dolino, zemljine v vrtcih in šolah in povečane koncentracije radona.

Organi ne spoštujejo resolucije o normativni dejavnosti, ki natančno določa pripravo predpisov, je dejal Tone Dolčič, ki je kot namestnik pristojen za področje varstva otrokovih pravic, socialne varnosti, delovnopravnih zadev in družbenih dejavnosti. "Za tiste stvari, za katere nimajo rešitve, napovejo podzakonski predpis, do katerega pa ne pride," je pojasnil. Po njegovih besedah smo "daleč od tega, da bi utrjevali dobro upravljanje, ampak ga celo razsuvamo".

V normativnem sistemu, kjer je "gora predpisov", po njegovem mnenju vlada kaos, žrtve pa so socialna država in centri za socialno delo.

Pravice največkrat kršili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Varuh je lani obravnaval 4.471 zadev, kar pomeni 3,78-odstotno povečanje glede na leto prej, ko je obravnaval 4.308 zadev.

Lani so prejeli 3.023 pobud, kršitve pravic ali druge nepravilnosti pa ugotovili v 386, pri katerih je bilo 433 kršitev različnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti, kot so denimo kršitev načela pravičnosti in dobrega upravljanja oziroma neupravičeno zavlačevanje postopka in očitna zloraba oblasti.

Največkrat so pravice in načela kršili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sledijo pa ministrstvi za notranje zadeve ter za okolje in prostor, centri za socialno delo in sodišča.

Največkrat kršeno načelo dobrega upravljanja

Organi so kršili 39 različnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali povzročili nepravilnosti. Vse so opredeljene v ustavi in v zakonu o varuhu človekovih pravic.

Organi so največkrat oziroma v 113 primerih kršili načelo dobrega upravljanja, drugo najbolj kršeno načelo pa je s 35 primeri načelo, da je Slovenija pravna in socialna država.

Sa. J.