Poročilo o odgovornosti za Teš 6 pred poslanci

58. izredna seja državnega zbora

10. april 2018 ob 07:52,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 15:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor obravnava končno poročilo preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri naložbi v Teš 6.



Končno poročilo za Teš 6 ugotavlja, da so vse vlade od leta 2004 do 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno Termoelektrarni Šoštanj, največjo politično odgovornost pa nosi vlada 2008–2011, torej vlada Boruta Pahorja. Komisija politično odgovornost v času Pahorjeve vlade pripisuje predvsem takratnima ministroma za finance in za gospodarstvo, Francu Križaniču in Mateju Lahovniku.

Vlada med letoma 2004 in 2008, torej vlada Janeza Janše, pa po mnenju komisije "nosi politično odgovornost za sprejemanje odločitev, ki jih ni dovolj premislila in je predvsem sledila željam investitorjem po eni in fascinaciji z velikimi projekti po drugi strani". S tem nosijo politično odgovornost poleg celotne vlade predvsem takratna ministra za gospodarstvo in finance, Andrej Vizjak in pokojni Andrej Bajuk, pa tudi premier Janša. Pahor ugotovitve komisije zavrača

Nekdanji predsednik vlade Pahor, zdaj predsednik države, je znova zavrnil ugotovitev preiskovalne komisije DZ-ja za Teš 6, da največjo politično odgovornost za projekt nosi njegova vlada. Projekt se po njegovih pojasnilih ni začel in ne končal v času njegove vlade, večina podražitev pa izhaja iz pogodbe, podpisane pred nastopom njegove vlade. Zavrnil je tudi krivdo, da Teš 6 ni bil izveden po zakonu o javnih naročilih. "Vlada Boruta Pahorja je leta 2011 celo sprejela sklep, s katerim je naložila, da mora Teš spoštovati zakon o javnem naročanju," je poudaril. Pahor je ob tem še spomnil, da investicije ni vodila in izvajala vlada ali ministrstvo, pač pa Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je v lasti HSE-ja in le posredno v državni lasti. Po zakonu o gospodarskih družbah je jasno določena odgovornost za vodenje in izvajanje investicij, pravila korporativnega upravljanja državi kot posrednemu lastniku Teša pa ne dovoljujejo poseganja v vodenje poslovne politike, je še navedel. Preiskovalna komisija DZ-ja o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu, ki jo vodi poslanec SDS-a Anže Logar, bo danes predvidoma končala delo. Z njenim končnim poročilom se bo predvidoma ta mesec seznanil še DZ.

