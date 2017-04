Poslanci aprilsko sejo DZ-ja odpirajo z novelo zakona o drugem tiru

Pribitek na cestnino za financiranje drugega tira s podporo EK-ja

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je na odboru Evropske komisije (EK) predstavil predvideno financiranje gradnje drugega tira, pri čemer namerava Slovenija sredstva dobiti tudi s pribitkom na cestnino za tovorna vozila. EK predlog podpira in ovir za sprejetje ukrepa leta 2018 ni več, je pojasnil Leben.

Slovenija namerava pribitek na cestnino v višini 15 odstotkov obračunavati na relaciji Koper—Ljubljana vključno z ljubljanskim obročem, petodstotni pribitek pa na relaciji Ljubljana—Šentrupert. Kot je pojasnil državni sekretar, gre za 184 kilometrov avtoceste, kar predstavlja 30 odstotkov našega avtocestnega omrežja. Vlada pribitke predlaga za časovno obdobje 35 let, predvidoma od julija 2018 do 2052, je še dodal.

Do pribitkov na cestnine so bili sicer kritični na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, saj so opozarjali, da prevozniki dodatnih obremenitev ne morejo več prenesti.