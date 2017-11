Poslanci bi podaljšali rok za zahtevo odškodnine zaradi ograje na meji

Poslanci tudi o sumih korupcije pri nakupu žilnih opornic

22. november 2017 ob 07:46,

zadnji poseg: 22. november 2017 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci so naklonjeni predlogu novele zakona o nadzoru državne meje, ki bi podaljšala rok, do katerega bi lastniki zemljišč, na katerih je žičnata ograja na meji s Hrvaško, lahko vložili zahtevek za odškodnino.

Novelo zakona o nadzoru državne meje so vložili v NSi-ju, z njo pa želijo podaljšati rok za zahtevek nadomestila zaradi otežene rabe zemljišča lastnikom zemljišč, na katerih je postavljena ograja na meji. Kot je pojasnila Iva Dimic, se je namreč rok iztekel že 30. junija letos, a so ga številni upravičenci zamudili. Pri tem pa ne gre za njihovo subjektivno odgovornost, saj po mnenju poslanke niso bili primerno in pravočasno obveščeni, pa tudi vlada je zamujala s sprejemom podzakonskega akta. Upravičenci bi tako lahko zahtevek podali do 31. decembra

Tudi upravne enote so po besedah Dimičeve potrebovale kar nekaj časa, da so ugotovile, kako izračunati višino odškodnine. Tako je veliko število državljanov, ki so do odškodnine upravičeni, ostalo brez možnosti, da jo dejansko tudi dobijo. Zahtevek je namreč vložilo le osem odstotkov upravičencev, je še pojasnila Dimičeva.

Vlada predlogu ne nasprotuje, čeprav je državni sekretar na notranjem ministrstvu Andrej Špenga poudaril, da so imeli upravičenci za vložitev zahtevka na voljo štiri mesece in pol. Tudi objava informacij je bila po njegovem mnenju ustrezna. Ker pa je od približno 2000 upravičencev vlogo vložilo le 161, se tudi vlada strinja s podaljšanjem roka.

Podpora poslancev

Tudi v poslanskih skupinah so napovedali, da bodo predlog podprli oziroma mu ne bodo nasprotovali. Prvotni rok je bil po mnenju poslanca SMC-ja Marka Ferluge, kot kaže, prekratek, zato se strinjajo z njegovim podaljšanjem. Poleg tega pa so v proračunu že zagotovljena sredstva za izplačilo odškodnin. Podporo predlogu so napovedali tudi v DeSUS-u, saj je podaljšanje roka po besedah Benedikta Kopmajerja smiselno in pravilno.

Poslanka SDS-a Anja Bah Žibert pa se je vprašala, kaj je bil glavni razlog, da je bilo vloženih tako malo zahtevkov: ali so bili upravičenci slabo obveščeni ali pa so bile krive birokratske ovire.

Prepozno obveščanje upravičencev

Oceni, da upravičenci niso bili pravočasno obveščeni, pritrjujejo tudi v SD-ju. Bojana Muršič se je ob tem vprašala, zakaj tehnične ovire na meji še kar stojijo in ljudem otežujejo življenje. "Ali ne bi bil že čas, da jih odstranimo," je poudarila.

Enakega mnenja je poslanec Levice Franc Trček, ki je vlado znova pozval, naj odstrani ograjo oziroma rezilno žico na meji. Vlada po njegovem mnenju noče slišati niti pozivov k odstranitvi ograje niti pozivov k razkritju višine sredstev, ki jih je zanjo namenila.

Poslanci tudi o nakupih žilnih opornic

Poslanci so med sejo obravnavali tudi vmesno poročilo preiskovalne komisije o zlorabah pri prodaji in nakupu žilnih opornic, v katerem ugotavljajo sume kartelnega dogovarjanja med dobavitelji.

Odgovorni v obeh kliničnih centrih naj bi namreč od leta 2007 do lani določenim dobaviteljem omogočali prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic. Komisija tudi sumi, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic in s tem ravnale nezakonito. Del razprave bo potekal javno, del pa na zaprtem delu seje. Komisija bo po obravnavi vmesnega poročila v DZ-ja predvidoma naznanila nekaj morebitnih sumov različnih kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družbe.

Zakon o delovnih razmerjih in Slovenski matici

Na dnevnem redu seje DZ-ja je danes tudi predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki ni naletel na zelo luč matičnega odbora, predloga novel zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki zaostrujeta pogoje za ohranitev statusa dijaka in omejujeta fiktivne vpise.

Odločali bodo tudi o predlogu zakona o Slovenski matici, s katerim želi vlada matici zagotoviti minimalna sredstva za sprotno delovanje. Prav tako bodo obravnavali novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero vlada med drugim predlaga stalen datum lokalnih volitev.

G. K.