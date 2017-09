Poslanci bodo obravnavali poročilo glede domnevnega pranja iranskega denarja

Poročilo bodo obravnavali za zaprtimi vrati

21. september 2017 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci DZ-ja bodo obravnavali predlog uvedbe nadzora nad Banko Slovenije, predloga dveh zakonov iz svežnja delovne zakonodaje ter začeli razpravo o poročilu glede domnevnega pranja iranskega denarja prek NLB-ja.

Vmesno poročilo o domnevnem pranju milijarde dolarjev iranskega denarja prek NLB-ja je pripravila parlamentarna preiskovalna komisija, ki se pod vodstvom poslanca SDS-a Anžeta Logarja ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu. V poročilu je zapisano, da so v NLB-ju v letih 2009 in 2010 izvajali plačilni promet s tujino za komitenta Iraja Farrokhzadeha po modelu, ki je tipičen za pranje denarja in financiranje terorizma.

V NLB-ju je bil v tem obdobju praktično nedelujoč sistem preprečevanja pranja denarja, za kar tedanje uprave nosijo subjektivno in objektivno odgovornost, je ugotovila komisija DZ-ja, ki državnemu zboru predlaga, naj organi pregona v treh mesecih opravijo interni nadzor s poudarkom na odgovornosti pristojnih. Slovenski državni holding naj pripravi podrobno poročilo o tej zadevi, DZ pa ga nato posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in specializiranemu državnemu tožilstvu.

Reševanje prekarnega dela

Iz svežnja delovne zakonodaje bo DZ obravnaval predloga novel zakona o inšpekciji dela ter zakona o urejanju trga dela. S prvim se rešuje predvsem vprašanje prekarnosti in pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač, drugi pa naj bi prispeval k večjemu vključevanju brezposelnih na trg dela.

Nadzor Banke Slovenije

Računskemu sodišču bo nadzor nad centralno banko omogočil spremenjeni zakon o Banki Slovenije. Na njegovi podlagi bodo lahko revizorji preverjali pravilnost in smotrnost tistih nadzorniških odločitev, ki so vodile v porabo sredstev iz državnega proračuna.

To bo veljalo za odločitve, ki so bile sprejete do 4. novembra 2014, ko je bil vzpostavljen enotni mehanizem nadzora. S tem bodo torej zajete tudi odločitve glede sanacije bank v letu 2013, ki še vedno razburjajo del javnosti.

G. C.