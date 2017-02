Poslanci imajo na sporedu zakon, ki naj bi uvedel enotno embalažo cigaret

Enotna embalaža tobačnih izdelkov kot ukrep proti oglaševanju

15. februar 2017 ob 08:23,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 09:41

Ljubljana

Državni zbor v nadaljevanju redne februarske seje obravnava pet zakonskih predlogov, med drugim tudi tobačni zakon, s katerim naj bi uzakonili enotno embalažo.

Vladni zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je bil 1. februarja deležen prepričljive podpore parlamentarnega odbora za zdravstvo, saj je zanj glasovalo 12 poslancev, proti ni bil nihče. Dopolnilo SD-ja, po katerem bi določbe o uvedbi enotne embalaže umaknili iz zakona in jih prenesli v posebni zakon, pa ni zbralo zadostne podpore.

Tobačni zakon sicer ureja oglaševanje, promocijo in sponzoriranje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, regulira prodajo oz. omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z uvedbo dovoljenj za prodajo teh izdelkov. Kot posebej učinkovit ukrep proti tržniškim pristopom tobačne industrije je vlada izpostavila prav uzakonitev enotne embalaže.

Po skrajšanem postopku DZ obravnava tudi novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, ki določa, kdo lahko opravlja pomožne naložbene storitve hrambe in vodenja finančnih instrumentov za račun strank kot samostojno dejavnost. Po predlogu vlade naj bi bile tovrstne storitve dovoljene le investicijskim družbam in bankam, vendar je matični odbor pustil ta člen odprt.

Na dnevnem redu februarske seje je tudi nekaj zakonskih predlogov s področja pravosodja. Tako se bo DZ lotil novele zakona o pravdnem postopku, s katero želi vlada pospešiti sodne postopke. Novela znova uvaja obvezen pripravljalni narok, zaradi česar imajo na Sodnem svetu pomisleke.

