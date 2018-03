Poslanci iščejo odgovore o bančnih zlorabah tudi pri Petanu in Zidarju

12. marec 2018 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred preiskovalno komisijo DZ-ja o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu sta vabljena prvi mož DZS-ja Bojan Petan in nekdanji šef propadlega gradbenega velikana SCT Ivan Zidar.

Bojan Petan je v javnosti leta veljal za enega vplivnejših gospodarstvenikov, Ivan Zidar pa je bil dolga leta eden najvplivnejših v slovenskem gradbeništvu.

Pred krizo se je DZS - ki je ena večjih poslovnih skupin v državi (združevala je DZS, družbo Delo prodaja, medijsko hišo Dnevnik, Terme Čatež, Marino Portorož) - tako kot številne druge poslovne skupine prezadolžila, na koncu pa je v okviru obsežne sanacije bank na Družbi za upravljanje terjatev bank pristalo za skupaj skoraj 80 milijonov evrov terjatev do družb iz skupine, potem pa je terjatve od t. i. slabe banke kupil ameriški sklad York ter tako prevzel vajeti.

Novembra lani je DZS z upniki sklenil petletni dogovor o finančnem prestrukturiranju. Kot so nedavno pisale Finance, ta poleg prodaje Marine Portorož, ki je že v sklepni fazi, predvideva tudi prodajo Hotela Žusterna in igrišča za golf na Mokricah ter likvidacijo podjetja Delo prodaja. V skupini naj bi ostali založba DZS in Čateške toplice.

Zidar se je umaknil iz javnosti

Tudi gradbeni velikan SCT je sredi 2011 končal v stečaju. Za 41 milijonov evrov bančnih terjatev je pristalo na DUTB-ju, stečajni postopki nad podjetjem pa zaradi zapletenosti in obsežnosti še vedno potekajo in na koncu upnikom zelo verjetno ne bodo omogočili večjih poplačil.

Proti Zidarju, ki iz zdravstvenih razlogov po pravnomočni obsodbi v zadevi Čista lopata ni začel prestajati zaporne kazni, poteka še več drugih sodnih postopkov, a se v zadnjih letih zaradi slabega zdravja ni udeleževal sojenj. Glede na to, da se je popolnoma umaknil iz javnosti, je zelo malo verjetno, da se bo pojavil pred preiskovalno komisijo.

