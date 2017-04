Poslanci nadaljujejo zaslišanja o nakupih žilnih opornic

Tožilstvo nadaljje predkazenski postopek

13. april 2017 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Preiskovalna komisija DZ-ja nadaljuje sejo o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, na kateri bo zaslišala štiri ljudi.

Pred komisijo bodo danes pričali Miran Lotrič in Tomi Davidović z uprave za pomorstvo, direktorica podjetja za medicinsko opremo Thomy F. E. Mojca Goričan in nekdanji pomočnik direktorja za nabavo v UKC-ju Maribor Peter Weissensteiner.

Prejšnji teden je pred komisijo pričal okrajni državni tožilec na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), Izidor Rojs. Pojasnil je, da ni mogoče napovedati, kdaj bo v tem primeru končan predkazenski postopek in da niso v zvezi s tem zaslišali še nobene osebe. Dodal je, da policija pri pridobivanju dodatnih dokazov v zadnjem obdobju intenzivneje sodeluje z enim od zdravnikov.

Predkazenski postopek še vedno traja

Pojasnil je, da so na SDT-ju novembra 2013 prejeli anonimno prijavo. Navedbe so posredovali NPU-ju in mu naročili preiskavo okoliščin. Poročilo NPU-ja so prejeli decembra 2015, v njem pa je bilo zapisano, da zbrana obvestila ne dajejo podlage za kazensko ovadbo zaradi očitkov v anonimki.

Na tožilstvu s poročilom NPU-ja po Rojsevih besedah niso bili zadovoljni in so zato v drugi polovici lanskega leta, tudi na podlagi ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, zahtevali dopolnitev poročila, kar je pomenilo nadaljevanje predkazenskega postopka, ki še traja.

Preiskovalna komisija DZ-ja o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic je bila sicer ustanovljena aprila 2016, medtem ko zgodba o preplačilih žilnih opornic sega v leto 2013. Takrat se je izkazalo, da slovenske bolnišnice kupujejo t. i. stente po bistveno višji ceni kot v tujini.

A. Č.