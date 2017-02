Poudarki Z zadevo se dejavno ukvarjajo tudi na ministrstvih, ki so že sprejela določene ukrepe. Kot skrajni ukrep je mogoča tudi tožba. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Predlogu priporočila vladi za zaščito pravic podjetij do prostega pretoka delovne sile in storitev v Avstriji nasprotujejo le v ZL-ju, saj menijo, da bi morali avstrijski zakon, ki preprečuje socialni damping pozdraviti. Foto: BoBo V ZL-ju so prepričani, da Avstrija z zakonom zahteva zgolj enako plačilo za enako opravljeno delo. Foto: BoBo Sorodne novice Avstrija s povečano administracijo in visokimi kaznimi ščiti lasten trg? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslanci od vlade pričakujejo ukrepe proti avstrijski zakonodaji

Izredna seja DZ-ja

9. februar 2017 ob 07:35,

zadnji poseg: 9. februar 2017 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Poslanci so na izredni seji s 50 glasovi za in enim glasom proti podprli priporočila vladi naj zaščiti pravico slovenskih podjetij do prostega pretoka delovne sile in storitev, ki jo, po oceni poslancev, nova avstrijska zakonodaja krši.

Poslanci so podprli tudi dopolnilo SDS, ki vladi priporoča, da pri vseh nadaljnih ukrepih zoper novo avstrijsko zakonodajo sodeluje z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije ter podpre aktivnosti prevoznikov in napotenih delavcev. Priporočila so podprle vse poslanske skupine z izjemo ZL, ki pozdravlja namero Avstrije po nasprotovanju socialnemu dumpingu.

Izredna seja je potekala na zahtevo SDS-a in NSi-ja, ki sta podali predlog priporočila vladi, s katerimi bi lahko hitreje in ostreje zavarovali interese slovenskih podjetij. Z Avstrijo pa si želijo doseči tudi dogovor za lažje poslovanje. Predlog je na torkovi seji potrdil tudi odbor za delo, ki je opozoril, da gre pri novi avstrijski uredbi za nedopusten poseg v pravico do prostega pretoka storitev.

Zakon bo najbolj prizadel gradbenike in prevoznike

Nova določila avstrijskega zakona prinašajo dodatno birokracijo in stroške, za kršenje zakona pa so zagrožene izjemno visoke kazni. Predstavnik predlagatelja Franc Breznik iz SDS-a je povedal, da so ukrepi že v osnovi pretirani in nesorazmerni z evropskimi določili, saj po njegovi oceni nedopustno omejujejo konkurenco.

Direktor združenja za promet pri gospodarski zbornici Robert Sever poudarja, da bo zakon najbolj prizadel gradbena in prevozniška podjetja. "Predvsem avtobusni prevozniki nas opozarjajo, da moraš prevoz smučarjev na avstrijska smučišča najaviti predhodno in zadostiti vsem avstrijskim pogojem, medtem pa prinašaš dobiček avstrijskim smučiščem," je za Radio Slovenija povedal Sever.

Jožef Horvat (NSi) je prepričan, da so novi avstrijski ukrepi ovira prostemu pretoku storitev. Kot je poudaril, mora Slovenija preveriti, ali je nova avstrijska zakonodaja v skladu s pravom EU-ja. Obravnavo prevoznikov je obsodil tudi nepovezani poslanec Franc Laj.

Tožba - skrajni ukrep

Z zadevo se dejavno ukvarjajo tudi na ministrstvih, ki so že sprejela določene ukrepe. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti je povedal, da bodo vladi kot skrajni ukrep predlagali tudi tožbo proti Avstriji na sodišču EU-ja, a je treba predtem izkoristiti vsa druga mogoča sredstva.

Vlada ima sicer za zaščito interesov slovenskih podjetij v Avstriji poleg koalicijske tudi opozicijsko podporo. Nima pa podpore opozicijskega ZL-ja. Kot je dejala poslanka Violeta Tomič, je namen avstrijske zakonodaje zagotoviti enako plačilo za enako opravljeno delo. Zelo kritična je bila do "predstavnikov kapitala", ki so po njenih besedah ustvarili socialni damping, zdaj pa hočejo od vlade, da nastopi proti Avstriji.

Sa. J., L. L.