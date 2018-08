Poslanci peterice strank bodo vložili kandidaturo Šarca za predsednika vlade

Ocenite to novico!

Podpora Levice ostaja negotova

8. avgust 2018 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Poslanci LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-a in DeSUS-a bodo danes v DZ vložili kandidaturo Marjana Šarca za predsednika vlade, ob tem pa si želijo tudi podporo Levice, s katero bi manjšinska vlada sodelovala. V Levici se danes končuje referendum o morebitnem sodelovanju z vlado Marjana Šarca.

Peterica strank se je pogajala za sodelovanje tudi z Levico, a protokol za sodelovanje s to stranko še ni usklajen. V Levici so ob tem poudarili, da želijo trdna zagotovila, da peterica po morebitni podpori Levice Marjanu Šarcu ne bo spreminjala vsebine partnerskega sporazuma in protokola o sodelovanju. O Šarčevi mandatarski kandidaturi bo DZ predvidoma odločal prihodnji teden v petek.

V LMŠ-ju so po torkovih usklajevanjih sicer presodili, da je bil narejen velik korak, medtem pa so v Levici bolj zadržani. Skrbi jih namreč, da bi po njihovi morebitni podpori Šarcu na glasovanju o mandatarju iz koalicijske pogodbe izločili pozitivne socialno usmerjene ukrepe, ki jih je Levici uspelo vnesti na pogajanjih s peterico strank. Medtem pa iz nekaterih strank peterice opozarjajo, da so se o vsebini z Levico uskladili pod predpostavko, da bo tudi ta stranka del vlade.

SMC si želi finančnega ovrednotenja

Kandidaturo Marjana Šarca za mandatarja podpirajo v LMŠ-ju in SD-ju, prav tako nimajo pripomb na partnerski sporazum. Glede protokola o sodelovanju z Levico je predsednik SD-ja Dejan Židan dobil napotke članov predsedstva, da je lahko prilagodljiv, da bi lahko dogovor dober za vse dosegli čim prej. O sodelovanju z Levico Židan pravi, da bi bilo "nam najlažje, da bi se nove politike šli tako, da bi vsi skupaj sedeli v vladi. Takrat je tvoj glas bolj upoštevan, ampak odločili so se drugače, kar jaz tudi spoštujem."

Tudi v SMC-ju so enotni glede podpore Šarčevemu mandatarstvu, glede manjšinske vlade s podporo Levice Miro Cerar dodaja, da bo treba sodelovanje doreči na način, ki bo zagotavljal konstruktivnost. "Tisti, ki se je umaknil iz vlade oziroma ne želi biti del vlade, mora privoliti v korektno sodelovanje, takšno, ki bo pomagalo delu vlade. SMC želi tudi finančno ovrednotenje, zapisano v partnerskem sporazumu, saj bodo lahko le tako videli za koliko načrti presegajo fiskalni okvir, in na podlagi tega določiti prioritete.

Zdaj mora peterica s Šarcem na čelu počakati na četrtkov izid referenduma v Levici o tem, ali je koalicijski oziroma partnerski sporazum dobra osnova za podporo Šarcu in manjšinski vladi. Peterica strank bo vložila tudi kandidaturo predsednika SD-ja Dejana Židana za predsednika državnega zbora.