Poslanci SD-ja nimajo več pomislekov glede zakona o drugem tiru

SD zakon podpira

7. september 2017 ob 17:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S poslanci SD-ja, ki so imeli nekaj pomislekov glede izgradnje drugega tira, se je sestala vladna ekipa z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem na čelu. V dialogu so uspeli razjasniti vprašanja, "ki so mučila SD", je v izjavi medijem po srečanju dejal vodja poslancev SD-ja Matjaž Han.

Poslance SD-ja je pri vladnem zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom, o usodi katerega se bo odločalo na referendumu, begalo, kako transparentno bo financiranje in kdo bo nadziral investicijo ter kakšna bo vloga Madžarske v tem projektu, je pojasnil vodja njihove poslanske skupine Matjaž Han.

Vladna stran jim je po njegovih besedah pojasnila, da bo nad investicijo bdel projektni svet za nadzor, v katerega bo vključena civilna družba, in jim zagotovila, da Madžarska nikakor ne bo vstopila v lastništvo Luke Koper ter da ne bo imela nadzora in prevlade nad Slovenskimi železnicami.

Sodelovanje zalednih držav, kot je Madžarska, omogoča boljše izhodišče pri pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev za izgradnjo drugega tira, je ob tem pojasnil minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Na ta način bi po njegovih trditvah v koprsko pristanišče in železniško omrežje pritegnili tudi logistične tokove, ki se odvijajo v tem zaledju.

Gašperšič računa, kot je še poudaril v izjavi medijem, da bodo pogodbe o sodelovanju še letos sprejeli na vladi in kasneje potrdili v državnem zboru.

"To je za nas za zdaj dovolj, seveda pa bomo videli, kaj bo zapisano v pogodbah," je dejal Han. Zakon v SD-ju tako podpirajo, k temu pa pozivajo tudi vse, kot je dejal Han, "ki želijo v tej državi dobro".

V SD-ju so namreč prepričani, da izgradnja drugega tira pomeni razvoj ne le Luke Koper in železnice, ampak tudi Istre in celotne Slovenije. Slovenija mora po Hanovih besedah izkoristiti svoj geostrateški položaj za razvoj in za "neko logistično platformo Evrope". Če tega ne bomo naredili zdaj, nam bodo vsi vlaki ušli, je pristavil.

Da časa ni več veliko, je spomnil tudi Gašperšič. Drugi tir je treba nujno zgraditi do leta 2025, kar pomeni, da pravzaprav ni več časa za nove alternative. "Pa ne da se ne bi hoteli o tem pogovarjati, ampak bi to pomenilo, da se začetek gradnje pomakne za pet ali več let v prihodnost," je dejal.

