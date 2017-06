Poslanci so se zaradi požara v Kemisu srečali na izredni seji

Okoljska nesreča, ki se je 15. maja zgodila zaradi požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, zaposluje poslance, na mizi bo tudi več priporočil vladi glede nesreče.

Poslanci bodo vladi predlagali, naj v čim krajšem možnem času javnosti predstavi celovito analizo okoljskih meritev in poda ustrezno razlago ugotovljenih podatkov, ki so pomembni za zdravje in varnost prebivalcev Vrhnike.

Beseda bo tekla tudi o predlogu priporočila, naj vlada pripravi in predstavi nacionalni načrt ravnanja ob okoljskih kemičnih nesrečah. Nacionalni načrt naj bi po predlogu poslancev med drugim vključeval jasna navodila glede komunikacije in koordinacije v primeru nesreč z večjim potencialnim vplivom na okolje in zdravje ljudi. Vladi pa bi tudi omogočal, da pristojnim organom naloži spremljanje stanja na prizadetem območju še najmanj šest mesecev po požaru in z ugotovitvami sproti seznanja javnost.

Poslanci bodo glasovali tudi o priporočilu, naj vlada od pristojnih institucij zahteva pripravo poročila o izvajanju nadzora glede izpolnjevanja varnostnih in protipožarnih predpisov v Kemisu in z ugotovitvami seznani DZ.

Predlagatelji seje, SDS, skupina nepovezanih poslancev, nepovezani poslanec Andrej Čuš in poslanec italijanske narodne skupnosti Robert Battelli, so sicer predlagali tudi priporočilo, naj vlada prouči možnost za obnovo oz. razveljavitev okoljevarstvenega dovoljenja Kemisu, ki pa ga je matični odbor zavrnil. Vlada je namreč pojasnila, da niso izpolnjeni pogoji, da bi se postopek za obnovo okoljevarstvenega dovoljenja lahko začel po uradni dolžnosti.

