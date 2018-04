Pred poslanci zadnji paket vladnih zakonov

Na tapeti socialno vključevanje, železnica in informacijska varnost

16. april 2018 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V državnem zboru bodo začeli štiridnevno izredno zasedanje, na katerem bodo med drugim obravnavali vladne predloge zakonov o socialnem vključevanju invalidov, železniškem prometu in informacijski varnosti.

Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov širi krog invalidov tudi na osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje. Poleg njih širi krog še na osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in gluhoslepe osebe.

Državni zbor bo obravnaval tudi predlog novele zakona o železniškem prometu, s katerimi se odpravlja ovire za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja, in pa predlog zakona o varnosti v železniškem prometu, s katerim bo nadzor nad prevozniki in upravljavci tega prometa ob inšpektoratu izvajala tudi agencija za železniški promet.

60. izredno sejo državnega zbora, ki se bo začela ob 10. uri, lahko spremljate v živo na 3. programu TV Slovenija.





DZ bo opravil tudi drugo branje predlogov zakonov o informacijski varnosti ter o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. S sprejemom zakona o informacijski varnosti bo Slovenija ena prvih evropskih držav, ki bo uspela celovito urediti to področje, je na seji pristojnega parlamentarnega odbora, ki je predlogu zakona prižgal zeleno luč, poudaril minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Poslanci pa bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim odpravlja neustavnosti glede možnosti za pridobitev lastnosti reprezentativnosti Združenja mestnih občin Slovenije.

Glasovanje o predlogih zakonov bo predvidoma v torek.

G. K.