Poslanci znova potrdili zakon o drugem tiru in zakon o vajeništvu

Izredna seja državnega zbora

8. maj 2017 ob 15:28,

zadnji poseg: 8. maj 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci so znova potrdili zakon o drugem tiru, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Za zakon je glasovalo 49 poslancev, proti pa jih je bilo 25. Državni zbor je s 56 glasovi za in 19 proti po vetu ponovno potrdil tudi zakon o vajeništvu.

Poslanci so zakon o drugem tiru prvič potrdili aprila, preden je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Svetniki so ocenili, da je v zakonu preveč neznank. Kot je v obrazložitvi zahteve za ponovno glasovanje o zakonu na današnji seji DZ-ja poudaril državni svetnik Jernej Verbič, ne predvideva niti stabilne finančne konstrukcije. Dodal je, so za gradnjo drugega tira v zakonu zagotovljena le sredstva iz državnega proračuna, 200 milijonov evrov.

V imenu vlade je poslance k vnovični potrditvi zakona pozval državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben. Ponovil je, da je projekt drugi tir prioritetni projekt te vlade in koalicije, da mislijo resno, pa kažejo rezultati. Kot je spomnil, so za projekt dobili gradbeno dovoljenje, gradijo izvlečni tir, povezali so se z zalednimi državami, dobili podporo Evropske investicijske banke ter Evropske komisije, potreben pa je zakon, če želimo še letos začeti z gradnjo drugega tira, dodaja Leben.

Zakon podprli le koalicijski poslanci

Podporo zakonu je danes zagotovila le koalicija. Pred glasovanjem je poslance vladajočega SMC-ja obiskal premier Miro Cerar in poudaril, da "ne smemo dopustiti, da bi postali slepo črevo v Evropi samo zato, ker nekateri namerno ovirajo začetek enega najpomembnejših geostrateških projektov v zgodovini Slovenije". Koalicijski poslanci so poudarjali predvsem to, da se projekt vleče že predolgo in je treba narediti korak naprej.

Enako kot v prvem glasovanju, pa so mu podporo odrekle vse opozicijske stranke. V NSi-ju so poudarili, da bi morali graditi dva tira hkrati. Nepovezani poslanec Bojan Dobovšek je poudaril korupcijska tveganja, ki jih zakon omogoča. V SDS-u opozarjajo, da zaradi neznank v zakonu obstaja velika verjetnost referendumske presoje zakona. V ZL-ju pa so prepričani, da je upravljanje drugega tira prek podjetja 2TDK "slabo prikrita privatizacija".

Cerar poziva k premisleku pred zbiranjem podpisov

Po glasovanju je bil Cerar zadovoljen in je poudaril, da je projekt pomemben za celotno državo in poteka transparentno, saj je javnost obveščena o vsaki fazi postopka. Cerar se je odzval tudi na možnost referenduma o zakonu o drugem tiru in dejal, da bi to projekt ogrozilo, ga blokiralo in onemogočilo razvoj. "Pozivam vse tiste, ki razmišljajo o tem, da bi z zbiranjem podpisov zaustavili zakon, da tega ne storijo in temeljito razmislijo o posledicah," je dejal in posvaril, da bi v tem primeru nastala škoda za Slovenijo.

Drugič zelena luč za zakon o vajeništvu

Poslanci so drugič podporo izglasovali tudi zakonu o vajeništvu, na katerega je državni svet izglasoval veto. Po mnenju svetnikov je zakon nepregleden, zamenjuje pa tudi strokovni pristop s pedagoškim in andragoškim. Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič pa je poudarila, da bo zakon zagotovil "dobro, kakovostno in predvsem izvedljivo delovanje trikotnika dijaki-šole-delodajalci".

Podporo zakonu so podali koalicijski poslanci, ki so dejali, da zakon vsebuje visoko raven varovanja delavskih pravic in pošteno plačilo. V SMC-ju so poudarili tudi, da je zakon najboljši mogoči kompromis med vsemi deležniki, ki so bili vključeni v pripravo. V DeSUS-u pa so začudeni, da interesna skupina delodajalcev nasprotuje vlaganju v dodano vrednost prihodnjih zaposlenih.

V NSi-ju so prepričani, da zakon ne upošteva vseh interesov dijakov in daje sindikatom preveliko moč. V SDS-u jih je zmotilo, da vse breme zakon prenaša na delodajalca, v ZL-ju pa menijo, da zakon v praksi pomeni uvajanje nove oblike prekarnosti.

Po izredni seji še konec redne

Del izredne seje bo namenjen tudi obravnavi predloga priporočil SDS-a v povezavi s problematiko administrativnih bremen državljanov, kmetov in podjetnikov ter konstantnega poslabševanja poslovnega okolja.

Izredni seji bo sledil zaključek redne aprilske seje, ki se je 26. aprila prekinila zaradi nesklepčnosti. Tako bodo poslanci nadaljevali razpravo o migrantski problematiki, notifikaciji avstrijske državne pogodbe in sofinanciranju doktorskega študija.

L. L.