Pošta se želi preizkusiti v vlogi "gazde". Inšpektorji opozarjajo na nujno rabo slovenščine.

Pošta Slovenije pri iskanju tujih sodelavcev zanemarila zakon o javni rabi slovenščine

25. september 2017 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pošti Slovenije tudi pol leta po sporazumu s sindikatom, ki je predvidel dodatnih 111 zaposlitev, ni uspelo v svoje vrste zvabiti zadostnega števila novih sodelavcev. Po neuspehu z agencijami in iskanju ljudi tudi pri Slovenski vojski so se obrnili na iskalce zaposlitve v Srbiji, a so pri tem naleteli na neodobravanje pristojnih inšpektoratov.

Skoraj pol leta po podpisu sporazuma, ki ga je vodstvo Pošte sklenilo z enim izmed sindikatov, po izločitvi drugega iz pogajanj, je prihodnost dela na Pošti še vedno zavita v tančico negotovosti. Začasnim ukrepom iz sporazuma, med katerimi je tudi dvig nadomestila za malico, se oktobra izteče veljavnost. Na strani Pošte pa se je zapletlo že pri prvi zavezi, ki jo je vodstvo podalo sindikatom.

Od načrtovanih in obljubljenih dodatnih 111 zaposlitev, ki bi razbremenile preobremenjene zaposlene, jih je Pošti Slovenije doslej uspelo realizirati le 66. Pri Pošti ob tem poudarjajo, da ustrezne kadre iščejo z različnimi aktivnostmi: "Kandidate za delovna mesta tako iščemo prek objav na Zavodu za zaposlovanje, s spletnim oglaševanjem, razpisi v časopisih, v sodelovanju s kadrovskimi agencijami, promocijo poklica pismonoše na kariernih in zaposlitvenih sejmih, srednješolskih centrih, Zavodu RS za zaposlovanje, Slovenski vojski ..."

Pošta: Prošnje tujcev so v obravnavi

Obenem na Pošti še dodajajo, da so povišali urne postavke študentskega dela, spremenili sistem nagrajevanja zaposlenih, znova uvajajo štipendiranje, za občasna dela pa najemajo tudi upokojence. A kljub vsem tem ukrepom jim v svoje vrste ni uspelo zvabiti potrebnih kadrov, zato so se pred časom obrnili tudi na iskalce zaposlitev v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Na področju dostave so letos že zaposlili dva državljana BiH-a, po nedavnem pozivu v srbskem zavodu za zaposlovanje pa je po navedbah Pošte na njihov naslov prišlo večje število prošenj, ki so v obravnavi.

Na Pošti Slovenije so tako še pred dobrim mesecem dni zatrjevali, da "za zaposlitev tujcev zakon o zaposlovanju in delu tujcev ne določa obveznosti znanja slovenskega jezika in interni akti Pošte Slovenije ne določajo obveznosti znanja slovenskega jezika. Vsekakor pa bomo zaposlenim tujim državljanom nudili tečaj slovenskega jezika, usposabljanje in mentorstvo na delovnem mestu". Vendar so pri tem projektu spregledali druge zakonske omejitve.

Vabljeni k ogledu prispevka o razmerah na Pošti Slovenije v oddaji Tednik ob 20. uri na 1. programu Televizije Slovenija.

Zanemarili zakon o javni rabi slovenskega jezika

Pri Sindikatu poštnih delavcev Slovenije KS 90 (SPD) so ob tej nameri opozorili, da neznanje slovenskega jezika ovira nemoteno delo s strankami in ne nazadnje tudi zahtevne postopke za vročanje, obenem pa jih je zmotilo tudi dodatno obremenjevanje že tako preobremenjenih zaposlenih z dodatnim uvajanjem tujcev. Po oceni sindikata zgolj tečaj in uvajanje na delovnem mestu ne bosta dovolj za ustrezno raven znanja slovenščine.

Temu stališču je pritrdila tudi služba za slovenski jezik pri ministrstvu za kulturo, ki je podala sicer nezavezujoče mnenje, da bi Pošta Slovenije s tem, ko ni predvidela ustreznega znanja slovenskega jezika za zaposlene, ki bi delali s strankami, kršila zakon o javni rabi slovenščine, svoje mnenje pa podala tržnemu inšpektoratu, inšpektoratu za delo in inšpektoratu na ministrstvo za kulturo.

Pošta tržnemu inšpektoratu: Ne bo prišlo do izbire kandidata

Na inšpektoratu za delo so ob tem dejali, da so bili obveščeni o praksah, ki bi lahko pomenile kršitev zakonodaje in bodo uvedli inšpekcijski nadzor, medtem ko so na tržnem inšpektoratu poudarili, da jim je Pošta v odgovoru navedla, da ni nameravala tujcev zaposlovati na delovnih mestih, kjer bi imeli stik s strankami, še predem bi ti opravili ustrezen preizkus znanja slovenskega jezika. Glede na to, da pri razpisu v Srbiji niso upoštevali zakona o javni rabi slovenščine in tako kot zahtevan pogoj niso navedli ustreznega znanja jezika, pa so pri Pošti tržnemu inšpektoratu zagotovili, da ne bo prišlo do izbire kandidatov s tega razpisa.

Pri Pošti sicer glavni razlog za neuspeh pri iskanju kandidatov vidijo v razmerah na trgu dela in splošnem staranju prebivalstva. "S pomanjkanjem primernih kadrov se srečujejo tudi v drugih dejavnostih – močno npr. primanjkuje delavcev za preprosta dela, voznikov, natakarjev, kuharjev ipd. Na trgu dela je trenutno precej velika ponudba delovnih mest za delavce z nižjo poklicno, poklicno in srednješolsko izobrazbo, ki pa delovna mesta najdejo tudi v tujini." Pri SPD-ju pa so nasprotno mnenja, da bi z izboljšanjem plačila in pogojev dela Pošta laže privabila nove delavce.

Nova pogajanja s sindikati

Poročali smo že o povečanem obsegu dela in normativih, ki so v praksi težko izvedljivi, s katerimi se srečujejo uslužbenci Pošte Slovenije. V SPD-ju pa so tudi opozorili, da se le manjši del tistih, ki pridejo na uvajanje, odloči tudi nadaljevati delo na Pošti. O delovnih razmerah pa priča tudi podatek, da se je od februarja do julija za odpoved odločilo več kot 200 pismonoš, kar so tudi izpostavljali na junijskem protestnem shodu pred ljubljanskim logističnim centrom.

Na Pošti se zato obeta vroča jesen, saj se z oktobrom izteče veljavnost začasnim ukrepom, med njimi tudi povišanim nadomestilom za malico. Pri Pošti javno ne želijo govoriti o poteku pogajanj, a po naših podatkih se pogajanja niso niti še dobro začela. Izhodišče za pogajanja bi namreč morala biti predlagana nova sistemizacija delovnih mest, a je vodilni na Pošti po naših informacijah sindikatom še niso posredovali.

Luka Lukič