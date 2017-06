Poštarji protestirajo: Večina nas je že poslala prošnje drugam

Shod v podporo delavcem logističnega centra Pošte na Viču

16. junij 2017 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Okoli 500 delavcev Pošte Slovenije se je zbralo na shodu v podporo delavcem ljubljanskega logističnega centra na Viču, ki zaradi prenove centra delajo pod šotorom. Opozarjali pa so tudi na slab položaj zaposlenih na Pošti.

Delavci logističnega centra na Viču v Ljubljani so bili preseljeni pod šotor zaradi prenove logističnega centra, a kot je opozoril predsednik Sindikata poštnih delavcev KS 90 Saša Gržinič, so se pri Pošti za to odločili brez posveta ali dogovora z delavci, po neuradnih podatkih pa naj bi v takšnih razmerah delali do prihodnjega marca.

Šotor je pošta po Gržiničevih podatkih najela iz Srbije, v osnovi pa je namenjen za poroke. Njegovo stanje je "katastrofalno"; med drugim šotorsko platno na več mestih pušča, je povedal Gržinič. V šotoru so med drugim hladilniki, pralni stroji in druga elektronika. "Sprašujem se tudi, kako je v tem primeru poskrbljeno za varnost pri delu, saj bodo pozimi temperature nizke, pa tudi poleti šotor ni primeren za delo. Temperature v njem so že zdaj višje od 30 stopinj Celzija," je opozoril Gržinič.

Z opozorilnim shodom so delavci pošte z izmenično hojo po prehodu za pešce oteževali dostop do logističnega centra, preden so policisti začeli popisovati prisotne. Potem so se protestniki postavili v vrsto in se sprehodili okoli logističnega centra. "Naš namen niso izgredi ali povzročanje težav, ampak opozorilo na slabe razmere," je pojasnil Gržinič, medtem ko so bili drugi protestniki nezadovoljni z odzivom policistov. "Ko so oni stavkali, smo jih mi podprli, zdaj pa tole," je bil nejevoljen starejši pismonoša z Dolenjskega.

"Danes je poštar berač"

Poleg solidarnosti pa so zaposleni na Pošti, ki so na shod prišli iz vseh koncev Slovenije opozarjali tudi na slab položaj zaposlenih. "Včasih je bil poštar gospod, danes smo pa berači," je pojasnjeval pismonoša s 15 leti delovnih izkušenj. "Plače so slabe, tereni se nam povečujejo, saj so obljubili nove zaposlitve, a mladi na Pošti ne ostanejo."

Največ preglavic mu povzroča motorno kolo s katerim razvaža pošto. "Mi dobimo pavšalni znesek glede na naš teren, ki je namenjen bencinu in morebitnim popravilom motorja. Sam dobim 60 evrov na mesec, kar zadostuje za bencin, že redni servis pa stane več kot 100 evrov. Veliko fantov se zato odloči servisirati kar sami." Dodatna težava pa je, da morajo poštarji v času popravila motorja pri serviserjih s katerimi ima Pošta sklenjeno pogodbo, nadomestno vozilo poiskati sami. "Enkrat sem dobil tako nadomestno vozilo, da je teklo iz njega," pripoveduje izkušeni pismonoša.

"Dogovor je pesek v oči"

Nedavno podpisani dogovor Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije pri Pošti Slovenije, ki je bil sklenjen v času izključitve SPD-ja iz pogajanj večina protestnikov ocenjuje kot "pesek v oči." "Morali bi nam povišati osnovo, ne pa nadomestila za malico. To ne vpliva na pokojnino, niti na kreditno sposobnost," so povedali pismonoše, ki so na protest prišli z Gorenjske. Nekateri pismonoše pa so svoje nezadovoljstvo izkazovali z napisi na majicah "Preveč reklam povzroča odvisnost" in "Kamen na kamen palača, Reklama na reklamo direktorju krača."

Z drugega konca Slovenije pa se je protesta udeležil mladi pismonoša, ki je na svoj poklic sicer zelo navezan. "Moj oče je že več kot 30 let pismonoša, potem pa sem tudi sam zašel v to." Poklic ga, tako kot tudi njegovega prijatelja veseli, "Rad delam z ljudmi, a zaradi normativov moram stranke takoj odsloviti, potem pa se ljudje čudijo kako smo neprijazni. A če presežemo dosežen normativ se nam ure brišejo. Žal pa je normative izumil računalniški program, delo na terenu pa je nekaj povsem drugega."

Večina njegovih prijateljev je pošiljala prošnje v druga podjetja, tudi v proizvodnjo, a fant na pošti vztraja tudi zaradi svojih zdravstvenih omejitev, saj ima diagnozo, ki bo na dolgi rok omejila njegove gibalne sposobnosti. Kljub odločbi pa fant opravi tudi nadure. "Nadure so pač odvisne od tega kakšen teren ti dodelijo," pove. Najbolj pa ga je razjezilo, da je, potem ko je nehal delati ob sobotah naključno ugotovil, da mu je njegov nadrejeni ob sobotah "pisal dopust." Pove, da so pogoji za delo pogosto odvisni od odnosa pismonoše z lokalnim nadrejenim.

SDPZS: Razmere v šotoru se izboljšujejo

Sicer pa so protestniki večinoma razmišljalli, kako v prihodnje opozoriti na svoje težave in doseči spremembe. "Težava je tudi v tem, da sindikati niso enotni," je poudarjal starejši pismonoša. Še pred shodom je namreč Predsednik ljubljanske enote Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije pri Pošti Slovenije, ki je del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Miloš Radić dejall, da stanje v logističnem centru po njihovih ocenah ni tako težavno. "Razmere res niso idealne, a se sproti izboljšujejo. "Ob vsaki prijavi pomanjkljivosti se sproti intervenira."

Radić je tako poudaril, da bodo kmalu tudi v šotorr namestili klimatske naprave, v šotoru pa so že avtomati z ohlajeno vodo in prigrizki. Težavo s poplavljanjem tal so po njegovih besedah že rešili. "Do tega je prihajalo na začetku. Šele pri prvem nalivu se je namreč pokazalo, kje so luknje," je pojasnil in dodal, da sicer ni prepričan, ali bo šotor suh ostal tudi pozimi.

"Česa nas je strah?"

Protestniki so tudi pogrešali višjo udeležbo ljubljanskih kolegov, na kar je ob koncu shoda opozoril tudi Gržinič: "Vemo kakšne so razmere tudi v tem centru. Ljudi je pač strah, ampak glede na to, da vas je vsaj polovica prisotnih že poslala prošnje kam drugam se moramo vprašati česa nas je sploh strah. Da bomo izgubili to službo?" je ob zaključku shoda prisotne nagovoril Gržinič.

Luka Lukič