Pot v službo čez mejo kot edina možnost preživetja

Po podatkih avstrijskih organov dela pri njih že 21 tisoč slovenskih državljanov

25. januar 2018 ob 17:05

Maribor,Gradec - MMC RTV SLO

"Čez mejo sem šla, ko sem v Muri med bolniškim dopustom dobila odpoved,” se začenja pripoved Prekmurke, ene od tisočih Slovencev, ki so se zaradi preživetja odpravili čez mejo.

Andreja Šadl s Pertoče se čez mejo vozi že tri leta. V eno smer 27 kilometrov, zaradi deljenega delovnika občasno tudi dvakrat dnevno. Ko je izvedela, da v hotelu čez mejo iščejo pomoč, se je brez znanja jezika odpravila na razgovor. "Treba je živeti, pa sem šla. Uspelo mi je," pripoveduje Andreja Šadl, ki je omenjeno zaposlitev našla s pomočjo znanke.

V Tarči: Zakaj služba pri nas že dolgo ni več obramba pred revščino? Tudi v času rekordne gospodarske rasti tretjina zaposlenih za pošteno delo prejema plačo, ki ne omogoča normalnega preživetja - kakšne so rešitve? Nocoj ob 20. uri v živo na 1. sporedu Televizije Slovenija. Voditeljica Erika Žnidaršič.

Vsako leto dva tisoč novih delavcev čez mejo

Po podatkih avstrijskega zavoda za zaposlovanje AMS dela v Avstriji 21.644 slovenskih državljanov. Številka se letno poviša za vsaj dva tisoč, vse več se jih tja tudi odseli, pojasnjuje Beate Sprenger iz AMS-ja, avstrijskega zavoda za zaposlovanje. Čez mejo se še vedno odpravi dvakrat toliko moških kot žensk, njihovo število se je od leta 2008, ko jih je tam delalo 5.901, tako rekoč početverilo.

"Samo danes mi je telefoniralo pet ljudi"

Za pot čez mejo se odločajo cele skupine ljudi, pojasni Ksenija Vidali, ki zanje organizira jezikovne tečaje in prevode listin. "Vse pripravim tudi na razgovore. Samo danes mi je telefoniralo pet ljudi, ki jim bom uredila nostrifikacijo zdravstvenih spričeval, da se bodo zaposlili nekje v okolici Celovca," nam je med srečanjem v Mariboru pojasnila Ksenija Vidali.

Pot v Avstrijo iščejo cele skupine iz podjetij

Čez mejo so najbolj iskani medicinske sestre in zdravniki. Bistveno lažje je najti prve, ves strah pred tujino razblinijo podatki o plači in drugih ugodnosti. "Z nočnimi urami in delom ob koncih tedna se medicinske sestre približajo dvema tisočakoma neto. To je dvakrat več kot v Sloveniji. Ni samo plača, so druge bonitete. Avstrija ima trinajsto in štirinajsto plačo, ki sta neobdavčeni,” pripoveduje Ksenija Vidali. Za pot se odločajo vse starejši, občasno se nanjo obrnejo cele skupine zaposlenih v posameznih podjetjih.

Štirje meseci in tisoč evrov

Vsa dokumentacija se uredi v od treh do štirih mesecih, približno tisoč evrov potrebujete za jezikovni tečaj in urejanje dokumentacije. Brezposelni lahko račun poravnajo ob prvi plači. Ob tem opozarja, da se vsaj iz Nemčije številni tudi vrnejo - zaradi kulturnih razlik in visokih stroškov življenja, predvsem najemnin, ki dosegajo tudi tisoč evrov mesečno.

Jure Brankovič