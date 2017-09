Potem ko je koalicija interventnemu zakonu v zdravstvu prižgala zeleno luč, bo svoje dodala še vlada

8. september 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koalicija je pred sejo vlade uskladila interventni zakon z ukrepi za sanacijo zdravstvenih zavodov, koalicijski partnerji pa pričakujejo zavezo vlade oz. ministrstev, da do 15. novembra predložijo predlog ukrepov za dvig cen zdravstvenih storitev.

Kot je po koalicijskem usklajevanju pojasnil poslanec SMC-ja Branko Zorman, bodo po predlogu pokrili 80 odstotkov presežka odhodkov nad prihodki na dan 31. december 2016, kar pomeni 136 milijonov evrov.

Izpostavil je še dodaten odpis neplačanih terjatev ministrstva za zdravje iz naslova združevanja amortizacije, nastale pred sprejemom zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je država, leta 2015, kar po njegovih besedah pomeni dodatnih skoraj 10 milijonov evrov.

DeSUS: Uskladili smo se, a le pogojno

Vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša je spomnil, da je DeSUS še v četrtek imel drugačne predloge kot SMC in SD glede interventnega zakona. Danes so to uskladili, a pogojno.

Pričakujejo namreč, da bo vlada zavezala ministrstvi za zdravje in za finance, da najpozneje do 15. novembra vladi v obravnavo predložita predlog ukrepov, ki bodo omogočili dvig cen zdravstvenih storitev v prihodnjem letu, je pojasnil Jurša.

Predlogu interventnega zakona sicer dajejo zeleno luč, a enotna podpora v DZ-ju po njegovih besedah ni tako gotova oz. so možne tudi dodatne pripombe poslancev.

Strah, da bi se težave znova ponovile

Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han je poudaril, da gre za gasilsko akcijo v zdravstvu oz. sanacijo finančne vrzeli v zdravstvu. Po njegovem mnenju gre za velika sredstva. Če predvidenim 136 milijonom evrov prištejejo še sredstva, ki so jih namenili za skrajševanje čakalnih vrst, to pomeni dodatnih okoli 200 milijonov evrov za zdravstvo v letošnjem letu, je spomnil in menil, da se to "mora nekje poznati".

Obenem je opozoril, da se bodo težave ponovile, če v zdravstvu ne bodo tudi v prihodnje ukrepali. "Tako kot je treba v kakšnem javnem zavodu zamenjati ekipe, je treba kaj narediti tudi na ministrstvu," je še ocenil Han. Po njegovih navedbah na koalicijskem srečanju niso govorili o podpori ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc, ki se bo prihodnji teden v DZ-ju zagovarjala na interpelaciji.

Oblikovanje sanacijskega odbora

Zorman je med glavnimi ukrepi za sanacijo zavodov izpostavil oblikovanje sanacijskega odbora, ki bo posvetovalno telo pri ministru za zdravje. Odbor bo presojal in nadziral izvajanje sanacijskih programov in načrtov ter jih ministru predlagal v potrditev, poleg tega pa bo predlagal ukrepe in sankcije med izvrševanjem sanacije, je pojasnil.

Kot je pojasnil, bodo po predlogu uprave zdravstvenih zavodov postale sanacijske uprave, ki pa bodo podvržene dodatnemu nadzoru.

