Potrdili novelo stanovanjskega zakona, ki izenačuje upravičence do subvencije

Obeta se pospešena gradnja stanovanj

23. marec 2017 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je potrdila predlog novele stanovanjskega zakona, ki sledi odločbi ustavnega sodišča glede subvencije najemnin in posledično izenačuje upravičence do subvencije v neprofitnih in tržnih stanovanjih.

"Spremembe se nanašajo predvsem na zagotovitev enakih možnosti sofinanciranja neprofitne najemnine pri najemnikih neprofitnih in tržnih stanovanj," je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Glede na določbe zakona o uravnoteženju javnih financ se ti dve kategoriji izenačita, zato o tem, kdo bo na boljšem, ni moč govoriti, je dodala. Dostopnost družin do najemnin v tržnih stanovanjih pa bo po njenih zagotovilih ostal v takšnem obsegu, kot je bil doslej.

Po besedah ministrice je prav tako predvideno, da se v postopkih preveri izpolnjevanje določb za neprofitno najemnino imetnikom stanovanjskih pravic tudi izpred leta 2003 z izjemami, ki so določene z zakonom. V predlogu novele zakona namreč piše, da je nedopustno, da so upravičeni do neprofitne najemnine kljub temu, da so se jim razmere bistveno izboljšale in ob upoštevanju tega dejstva ne bi bili več upravičeni do neprofitne najemnine.

Izenačitev bi sicer pomenila le možnost preverjanja in posledično spremembo neprofitne najemnine v tržno, ne pa tudi prenehanje najemnega razmerja. O tej problematiki se je prav ta teden izreklo ustavno sodišče in razveljavilo del zakona, ki neprofitne najemnike različno obravnava.

Razsodba ustavnega sodišča

Spomnimo, da je ustavno sodišče lani ugotovilo, da je zakonodajalec z zakonom o uravnoteženju javnih financ s spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev različno uredil način ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in tiste v tržnih ali hišniških stanovanjih. Predlagana zakonska novela tako prinaša izenačitev upravičencev do subvencije v neprofitnih in tržnih stanovanjih.

Hkrati se s predlaganimi spremembami izenačuje tudi vse najemnike v neprofitnih stanovanjih, ne glede na to, kdaj je bilo sklenjeno najemno razmerje, razen bivših imetnikov stanovanjske pravice, ki niso odkupili stanovanja, in bivših imetnikov stanovanjske pravice, ki so ostali v neprofitnem najemu v denacionaliziranih stanovanjih.

"Pospešena gradnja stanovanj"

Javnim stanovanjskim skladom bo novi zakon omogočil dodatne zadolžitve za gradnjo javnih najemnih stanovanj. "Pomemben del je tudi sprememba, ki dopušča občinskim stanovanjskim skladom in republiškemu dodatne zadolžitve za gradnjo novih stanovanj, kar v prihodnosti pomeni pospešeno gradnjo teh stanovanj," je dejala ministrica.

Izhodišča novega zakona

"Poudarki so upravljanje etažne lastnine, najemna razmerja in dostopnost javnih najemnin stanovanj, nova najemninska politika in novi finančni instrumenti, ureditev potrebnih evidenc in spremljanje izvajanja nove stanovanjske politike, javni stanovanjski sklad in stanovanjski skladi ter njihovo delovanje v bodoče, javno-zasebno partnerstvo, delovanje nadzornih organov, stanovanjske zadruge, novi finančni instrumenti," je ministrica naštela izhodišča novega stanovanjskega zakona.

Glede na izhodišča so na ministrstvu že oblikovali ekipo za pripravo zakona. "Kasneje pa je naloga priprava rešitev in zakona, ki bo zagotavljal lažjo dostopnost do neprofitnih stanovanj v državi," je še dodala.

