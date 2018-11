Poudarjanje pomena lokalno pridelane hrane v tradicionalnem slovenskem zajtrku

16. november 2018 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Tretji petek v novembru sedmič obeležujemo dan slovenske hrane, v vrtcih in šolah je potekal Tradicionalni slovenski zajtrk. Več kot 260 tisoč otrok je okušalo zajtrk, ki ga sestavljajo lokalno pridelan med, mleko, maslo, kruh in jabolko.

V šolah in vrtcih razvijajo zavedanje o pomenu rednega zajtrkovanja in lokalno pridelane hrane. Letošnja nosilna tema pa je ohranjanje kakovostnih tal za pridelavo zdrave in varne hrane. Otroke bodo tudi letos številčno obiskali čebelarji in mnogi predstavniki vlade ter drugi gostje.

Projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane poudarjata pomen lokalno pridelane hrane, z vidika ohranjanja delovnih mest na podeželju in zmanjševanja izpustov pri kratkih oskrbnih verigah. Današnja ozaveščevalna akcija se osredotoča tudi na pomen rednega uživanja uravnoteženega zajtrka, pripravljenega iz osnovnih živil.

Tovrstne vsebine izobraževalni sistem vključuje tudi v same kurikulume. Medresorski projekt letos povezuje že pet ministrstev in se širi na nove partnerje. Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec pravi, da so pobudo razširili tudi na gostinsko turistično zbornico. "Želimo, da se tudi v gostinstvu vedno bolj zaveda pomena lokalne hrane in vključevanja le te v slovenske jedilnike," je povedala kmetijska ministrica.

Letos je v ozaveščevalni akciji izpostavljeno varovanje tal, ki so osnova za pridelavo zdrave hrane, ključna pa so tudi v procesih zadrževanja in filtriranja vode, kroženja organske snovi in osnova biotske pestrosti, poudarja minister Jure Leben, ki svojo nalogo vidi v tem: "Da pri oblikovanju politik pri izvajanju obstoječih politik zagotovim, da so naravni viri, v našem primeru tla skupaj z vodo varovani in da ne vplivamo z našimi človeškimi aktivnostmi negativno na to področje."

V Sloveniji kakovostna tla za pridelavo hrane najbolj ogroža pozidava in onesnaževanje, za ta neobnovljivi vir že gorijo rdeči alarmi opozarja Helena Grčman z biotehnične fakultete in upa, da se bo začelo resno varovanje tal. "Ko varovanje tal ne bo mrtva črka na papirju, ampak bo zaščita tal pravzaprav tisti temeljni kriterij v posegih v prostor," poudarja.

Današnji dan je priložnost za razmislek o vsem tem. Sicer pa je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk zbudil zanimanje tudi izven slovenskih meja.

Jernejka Drolec, Radio Slovenija