Pozitivna Slovenija se volitev ne bo udeležila, ker noče drobiti glasov na levici

Janković sprejel odločitev

3. maj 2018 ob 19:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pozitivna Slovenija na prihajajočih volitvah s svojo listo ne bo nastopila, za takšno potezo so se v stranki odločili, ker nočejo drobiti glasov na levi politični opciji.

"Ideja Pozitivne Slovenije in njenega predsednika Zorana Jankovića je preprečiti zmago SDS-ovega bloka, ki je za Slovenijo preverjeno škodljiv in poguben. Zato potrebujemo močno in trdno levico, ki je trenutno nimamo. Pozitivna Slovenija se bo aktivno vključila v volitve tako, da bo delovala povezovalno in vse svoje moči usmerila v združevanje strank levega političnega bloka," so v Pozitivni Sloveniji zapisali v sporočilu za javnost.

Prvak stranke in ljubljanski župan je že pretekli teden pojasnil, da bo svojo dokončno odločitev, na kakšen način bo stranka sodelovala na prihajajočih volitvah, razkril danes.

Pred odločitvijo se je o sodelovanju sicer že pogovarjal s predsednikom SMC-ja Mirom Cerarjem in predsednikom SD-ja Dejanom Židanom, stranke na levici pa pozval k "oblikovanju neke skupne politike".

Ravno takšna skupna politika pa bi preprečila zmago Janezu Janši in SDS-u. "Točno vemo, kaj je obljubljal in kaj je nato storil za našo državo. Napake, kot so prodaja Mercatorja leta 2005, sprejetje ZUJF-a z vsemi slabimi posledicami za javne uslužbence, klicanje trojke v posmeh suverenosti naše države, čutimo še danes in so nepopravljive," so še zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo dali "vse od sebe za zmago levice in nadaljnjo stabilnost ter modernizacijo države, kjer bo dobro delo pravično plačano."

