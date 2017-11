Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Avtor tvita je zapisal, kako razmišlja, da bi na prehodu za pešce povozil novinarja. V združenju so pozvali organe pregona, naj ustrezno ukrepajo proti avtorju groženj. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Poziv organom pregona, naj resno obravnavajo grožnjo Jožetu Možini

Avtor tvita je zapisal, kako razmišlja, da bi na prehodu za pešce povozil novinarja

12. november 2017 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so zgroženi zaradi nedavne grožnje na Twitterju, uperjene proti novinarju RTV Slovenija Jožetu Možini.

Avtor tvita je namreč zapisal, kako razmišlja, da bi na prehodu za pešce povozil novinarja. V združenju so pozvali organe pregona, naj ustrezno ukrepajo proti avtorju groženj.

Hkrati pričakujejo, da se bo tudi RTV Slovenija zavzel za svojega novinarja. Ob tem pa so k odstopu s položaja članice programskega sveta pozvali Jedrt Jež Furlan, ki naj bi omenjeni sporni tvit z grožnjo všečkala, kar po njihovem razumevanju "pomeni, da se z njo strinja, kar pa je v nasprotju z načeli, ki jih morajo zastopati programski svetniki". Jež Furlanova zadeve ni želela komentirati.

Podobno kot v Društvu novinarjev Slovenije pred nekaj dnevi so v ZNP-ju spomnili še na druge grožnje novinarjem. Da so nasilje in grožnje novinarjem v porastu v večjem delu držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), pa je ta teden dejal tudi visoki predstavnik za svobodo medijev pri Ovseju Harlem Desir.

G. C.