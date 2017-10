Pozivi Španiji k mirni rešitvi. Brglez vabi španskega veleposlanika na pogovor.

Odziv na dogajanje v Kataloniji

1. oktober 2017 ob 14:51,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik republike Borut Pahor je ob dogajanju v Kataloniji dejal, da je med Slovenci in Katalonci tradicionalna naklonjenost, sam pa si želi, da bi v Kataloniji "mirno in demokratično prišli do rešitve, kot si jo želijo ljudje". Predsednik državnega zbora Milan Brglez pa bo na pogovor povabil španskega veleposlanika.

"Mislim, da danes zelo, zelo veliko slovenskih src bije za katalonski narod. To moram reči, čeprav sem predsednik republike in se moram zavedati, da sem dolžan biti v svojih stališčih zadržan," je za TV Slovenija dejal Pahor in pojasnil, da vselej obstaja možnost, da bi si nekdo njegova stališča interpretiral kot vtikanje v notranje zadeve druge države.





Prav zaradi tega je po mnenju Pahorja prav, da je uradna politika zadržana, "a mislim, da je tudi prav, da Slovenci vemo, da smo do svoje neodvisnosti prišli s pravico do samoodločbe in da imajo take sanje tudi drugi". Pahor je dodal tudi, da je ob svojem obisku Španije podobno pojasnil tudi španskemu kralju Felipeju in njegovi ženi, s katerima je imel zelo odkrit pogovor.

Cerar poziva k mirnemu reševanju

Predsednik vlade Miro Cerar pa je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da je zaskrbljen zaradi dogajanja v Kataloniji, in pozval k reševanju položaja po mirni, demokratični in pravni poti.

Na dogajanje v Kataloniji se je kritično odzval tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez. "Španske oblasti se morajo zavedati, da nasilje nad Katalonci pri njihovem izražanju volje glede lastne samoodločbe ni sprejemljivo in demokratično. Pripada jim pravica do samoodločbe narodov, le dialog, ne pa nasilje, lahko še reši Španijo."

Brglez se želi pogovoriti z veleposlanikom

Brglez je še dejal, da bo v ponedeljek povabil na pogovor španskega veleposlanika, saj želi izvedeti, zakaj se je španska vlada na "tako grob način odzvala na napoved referenduma". Brglez bo veleposlaniku tudi predal sporočilo, da nasilje nad Katalonci pri izražanju volje do samoodločbe ni sprejemljivo.

Brglez zavrača in obsoja vse oblike nasilja, ki se trenutno dogajajo v Kataloniji, in poziva pristojne k vladarski modrosti in pogumu, da na zahteve Kataloncev in Katalonk po samoodločbi in na pravico Kraljevine Španije do ozemeljske celovitosti odgovorijo smelo ter utemeljeno "ne z argumentom moči, ampak z močjo argumenta".

Kritični tudi Židan, Novakova in Bratuškova

"Pravica do samoodločbe naroda je neodtujljiva pravica. To velja tudi za Katalonijo. Odločno obsojam vsakršno nasilje," je na Twitterju zapisal predsednik SD-ja in podpredsednik vlade Dejan Židan. Predsednica NSi-ja Ljudmila Novak je prav tako na Twitterju pozvala, naj v EU-ju vladata demokracija in svoboda. "Obsojam nasilje nad ljudmi, ki izražajo svojo voljo," je zapisala.

Po mnenju predsednice Zavezništva Alenke Bratušek sta demokracija in spoštovanje človekovih pravic temelja Evrope in EU-ja, zato se to, kar se te dni dogaja v Španiji, "preprosto ne bi smelo dogajati". "Vsak narod ima pravico do odločitve, ali si želi živeti avtonomno, v samostojni in suvereni lastni državi - in to velja tudi za Katalonce," je zapisala v posebnem odzivu.

Skromen protest pred veleposlaništvom

V znak podpore Kataloncem se je pred španskim veleposlaništvom zbralo skromnih 30 ljudi, ki so želeli tako podpreti Katalonce pri izvedbi referenduma in nasprotovati policijskemu nasilju v Kataloniji. Protest so spremljali tudi policisti, ki protestnikom sprva niso dovolili biti na isti strani ceste, na kateri je veleposlaništvo, a so se protestniki pozneje vendarle sprehodili tudi mimo veleposlaništva. Med protestniki, ki so večino časa le mirno stali pred veleposlaništvom, sta bila tudi poslanca Jan Škoberne (SD) in Luka Mesec (Levica). Levica je kasneje na premierja naslovila poziv, naj ostro obsodi ravnanje španskih oblasti.

L. L., K. T.