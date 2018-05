Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tanja Starič, novinarka Radia Slovenija. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Prave težave se bodo začele šele po volilni nedelji

Kolumna Tanje Starič

28. maj 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Prihodnji dnevi bodo torej odločilni, kandidati pa bodo skušali prepričati zlasti še neodločeno četrtino volivcev, naj jim v nedeljo namenijo svoj glas.

Zdaj gre zares. Vse ankete še vedno kažejo na prepričljivo zmago SDS-a, na drugem mestu ostaja Lista Marjana Šarca, ki jo zasledujeta SD in SMC. A napovedi lahko potrdi ali postavi na glavo udeležba. Če bo ta nizka in bodo glasovali predvsem privrženci strank, bo tako, kot kažejo ankete. Če pa bodo na volišča prišli tudi tako imenovani taktični volivci, se lahko vrstni red še spremeni, na vrhu in na parlamentarnem pragu.

Zato so ta hip aktualni tudi vsi scenariji prihodnje vladne koalicije. Od mešanih desno-levih, z Janšo ali Šarcem na čelu, do levosredinske koalicije. Najmanj verjetna je različica, ki jo promovira NSi in po kateri bi mesto premierja lahko zasedel direktor Krke Jože Colarič. Kandidatov za mandatarja je med političnimi prvaki preprosto preveč - nekdanji premierji so, denimo, kar trije: Janša, Cerar in Bratuškova.

Zelo mogoče je torej, da se bodo prave težave začele šele po volilni nedelji. A nova vlada bo morala še letos dokončati pogajanja s sindikati javnega sektorja in z Evropsko komisijo o prodaji NLB-ja. Čakajo jo pravni postopki zaradi hrvaških kršitev sodbe arbitražnega sodišča. Poleg tega bo država še celo leto v predvolilnem času, saj bodo novembra lokalne in prihodnjega maja še evropske volitve.

Toda najpomembnejša bo preizkušnja prihodnjo nedeljo. Tudi za volivce, ki se bomo morali odločiti, kdo bo upravljal državo prihodnja štiri leta. In ali bomo dovolili, da namesto nas odločijo drugi.

Tanja Starič, Radio Slovenija