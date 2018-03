Pravne dileme za zaščito NLB-ja še niso razrešene

Stranke bodo predlagale svoje člane ustavne komisije

26. marec 2018 ob 08:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Ustavna komisija državnega zbora bo najverjetneje že danes imenovala strokovno skupino, ki bo pripravila strokovno mnenje glede zaščite NLB-ja pred neupravičenimi sodbami hrvaških sodišč in morebitnimi rubeži.

Državni zbor bo v okviru nujnih zadev obravnaval predlog zakona za zaščito NLB-ja. Predsednik DZ-ja in ustavne komisije Milan Brglez je napovedal, da imajo poslanske skupine možnost še danes predlagati svojega kandidata. Večina strank bo svoje kandidate predstavila popoldan. Doslej je znano le, da bo SD zastopala Dominika Švarc Pipan, NSi pa Rado Pezdir.

Tik pred sejo bo svoja vprašanja, povezana z zaščito NLB-ja, komisiji posredovala tudi vlada, ki predlog opozicijskih strank SDS in NSi za spremembo ustavnega zakona načeloma podpira: "Ključno izhodišče je, da je treba zaščititi slovensko državno premoženje v obliki kapitalske naložbe v NLB-ju pred neupravičenimi in po našem mnenju nezakonitimi posegi s strani tretjih," je za Radio Slovenija povedala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

Ne glede na poenoteno stališče politike se nekateri pravniki bojijo, da bi bil lahko predlog zakona v nasprotju s pravnim redom Evropske unije. "Gre zlasti za vprašanje zasebne lastnine in na drugi strani vprašanje zajemnega sodelovanja med državami članicami zlasti medsebojnega zaupanja in načela pripoznanja sodb v okviru območja svobode, varnosti in pravice," je za Radio Slovenija pojasnil Matej Avbelj

Za zaščito NLB-ja bi potrebovali še dve izredni seji DZ-ja

Parlament lahko tako zaščiti slovensko premoženje, a bo za to moral pred volitvami izpeljati dve seji ustavne komisije in dve izredni seji DZ-ja, prvi krog za sprožitev ustavnega postopka in drugi za potrjevanje vsebine. Za potrditev dopolnil ustavnega zakona je potrebna dvotretjinska večina oziroma 60 glasov poslank in poslancev.

Z dopolnjenim ustavnim zakonom bi Slovenija NLB-ju preprečila izplačevanje zahtevkov iz pravnomočnih sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev v nekdanji Ljubljanski banki. Glede na stališče Slovenije je nerešeno vprašanje deviznih vlog stvar nasledstva po nekdanji skupni državi, kar je s sporazumom iz Mokric leta 2013 priznala tudi Hrvaška. Pozneje je težavo opredelila kot spor med bankami in tako sodišča na Hrvaškem nadaljujejo sodne postopke proti NLB-ju.

Ker je povsem mogoče, da bi Hrvaška po pravnomočnih sodbah izterjala zahtevek z zaplembo premoženja NLB-ja na Hrvaškem, sta SDS in NSi predlagala, naj temu sledi kompenzacija z izterjavo premoženja od hrvaških družb v večinski državni lasti prek slovenske finančne uprave.

