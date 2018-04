Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 19 glasov Ocenite to novico! Na praznični dan bodo po državi pripravili slovesnosti in pohode. Foto: BoBo Sorodne novice Cerar: "Nauk za današnji dan je: z drugimi, ne proti drugim" Dodaj v

Praznovanje dneva upora proti okupatorju

27. april 2018 ob 07:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z dnevom upora proti okupatorju se Slovenija spominja ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki je bila osrednja odporniška organizacija Slovencev v drugi svetovni vojni.

Osrednja državna proslava ob letošnjem dnevu upora proti okupatorju je bila že v četrtek zvečer v Kočevju. Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar je v slavnostnem govoru spomnil na nauk iz zgodovine, ki ga ne gre pozabiti: z drugimi, ne proti drugim. Dejal je, da je zgodovina Slovenije v veliki meri zgodovina upora. "Od Osvobodilne fronte do osamosvojitvene vojne je bila moč slovenskega upora in odpora ravno v tem, da je presegala razredne in generacijske ločnice." Kot krono slovenske uporniške misli in zavračanja tuje nadvlade je označil enoten izid plebiscita leta 1990, "na katerem smo državljanke in državljani sprejeli odločitev o prihodnosti – o življenju v lastni, neodvisni in samostojni državi slovenskega naroda."

V okviru današnjega dneva odprtih vrat v predsedniški palači bo obiskovalce nagovoril predsednik republike Borut Pahor. Pripravil bo tudi sprejem za člane Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja. Ogled predsedniških prostorov bo potekal pod strokovnim vodstvom med 12. in 14. uro. Pred palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF) so ustanovili 26. aprila 1941, na dan Hitlerjevega prihoda v Maribor, sprva kot Protiimperialistično fronto. Vsaj dve desetletji po vojni je veljalo, da je bil ustanovni sestanek v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sešli predstavniki nekaterih političnih strank in kulturni delavci, dan pozneje, zato tudi izbira 27. aprila za praznik. Do leta 1991 je bil to dan Osvobodilne fronte, nato pa dan upora proti okupatorju.

