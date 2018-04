Praznovanje velike noči

Vstajenjske procesije z mašami

1. april 2018 ob 07:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kristjani danes praznujejo največji praznik - veliko noč, ko se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Slednje bodo naznanili na jutranjih vstajenjskih mašah, ki so vrhunec velikonočnega praznovanja. Papež bo opoldne v Vatikanu podelil tudi tradicionalni blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu).

Po cerkvah bodo zjutraj potekale vstajenjske procesije z mašami, na katerih bodo duhovniki naznanili, da je Jezus tretji dan po tistem, ko je umrl na križu, vstal od mrtvih, kar bodo naznanile slovenske velikonočne aleluje. Z vstajenjem od mrtvih je Jezus po verovanju kristjanov premagal smrt, vsem ljudem pa s tem odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja.



V Ljubljani bo vstajenjsko procesijo z mašo ob 8.30 vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v Mariboru pa ob 7. uri tamkajšnji nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo bo bogoslužje velike noči vodil ob 11. uri v Ljubljani.

Množico vernikov pričakujejo v Vatikanu, kjer bo papež Frančišek na Trgu svetega Petra ob 10. uri najprej daroval velikonočno mašo, opoldne pa podelil še tradicionalni blagoslov urbi et orbi, ki ga običajno podeli v številnih jezikih, tudi v slovenščini.

B. R.