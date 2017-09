Prebivalci obmejnih krajev ne izključujejo preselitve na slovensko stran

Obisk vladne delovne skupine v Metliki

13. september 2017 ob 21:38

Metlika - MMC RTV SLO, STA

Vladna delovna skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča se je v Metliki s prebivalci obmejnih območij pogovarjala, kako rešiti težave povezane s katastrom, dostopom do hiš in njihovim položajem.

Metliški župan Darko Zevnik je povedal, da je v metliški občini z razsodbo prizadetih približno 40 ljudi, ki živijo na 28 naslovih, v vasi Drage se soočajo predvsem s težavami s katastrom, v Brezovici pa težave povzročajo dostopi do hiš, štiri slovenske družine pa bi lahko po uveljavitvi arbitraže ostale na hrvaški strani.

Kot je pojasnila generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, so ključne težave, ki jih imajo omenjeni prebivalci, v tem, da želijo ohraniti pravice, ki so jih imeli do zdaj, hkrati pa želijo urediti do zdaj neurejeno zemljiško knjižno stanje nepremičnin in ustrezne dostope do svojih objektov.

Preselitev družin na slovensko stran?

Pogovarjali so se tudi o možnosti preselitve omenjenih štirih družin na slovensko stran, pripombe sogovornikov pa je označila za konstruktivne in pozitivne. Članom vladne delovne skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča so prebivalci predlagali tudi možnost legalizacije objektov, za katere zaradi neurejene zemljiške knjige niso mogli dobiti gradbenega dovoljenja.

Glede preselitve kmetij so vladni predstavniki povedali, da obstaja tudi ta možnost, saj kot že določa zakon o kmetijskih zemljiščih, lahko v njihovem primeru naredijo izjemo.

Delovna skupina je sicer prisluhnila željam tamkajšnjih prebivalcev, vse želje pa bodo preučili in skušali najti skupno rešitev. Sicer pa konkretnih korakov ne morejo storiti, dokler ne bodo sprejeli interventnega zakona in dokler ne implementirajo države meje, je še povedala Kozlovičeva.

Sestanka se je udeležilo približno 20 prebivalcev

Vabilu na pogovor z vladnimi predstavniki se je odzvalo približno 20 ljudi, večina udeležencev je bila z obljubami zadovoljna, še bolj pa bodo zadovoljni, so dejali, če bodo te tudi uresničene.

Kot je dejala vaščanke Brezovice, katere družina bi ob uveljavitvi arbitražne razsodbe ostala na Hrvaškem, Marija Grabušek, upanje ostaja. O denarni pomoči se sicer niso pogovarjali, temveč le o morebitni možnosti preselitve. Sicer pa je njena družina pripravljena počakati, če bo treba, tudi leto in več. "Samo da bi bilo," je še dejala.

Vladna delovna skupina se je v torek mudila že v občinah Razkrižje in Lendava, v četrtek pa se bo sestala še s prebivalci ob meji s Hrvaško v občini Piran.

