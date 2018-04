OZP zaradi nesklepčnosti znova brez stališča o priznanju Palestine

Vlada vse do Cerarjevega odstopa ni sprejela jasnega stališča

6. april 2018 ob 07:59,

zadnji poseg: 6. april 2018 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) je skušal nadaljevati nujno sejo glede predloga priznanja Palestine, ki jo je moral v četrtek prekiniti zaradi nesklepčnosti. Zgodba se je ponovila tudi danes.

Ob 13. uri naj bi poslanci o tem vprašanju odločali še na izredni seji DZ-ja. A le, če bi odbor pred tem lahko sprejel kako stališče do tega predloga.

Odbor je na sredini nujni seji sprejel zgolj postopkovno stališče, da brez jasnega stališča vlade glede priznanja Palestine ni mogoče odločati v skladu z zakonom o zunanjih zadevah. Kljub poskusu, da bi sejo ponovili in vendarle dosegli vsebinski sklep odbora, pa se je tudi to v četrtek izjalovilo zaradi obstrukcije članov odbora iz SDS-a, NSi-ja in dela SMC-ja.

Odbor je danes ob 8. uri poskušal še z enim glasovanjem - tokrat zadnjim na tej seji, in ker tudi takrat ni dosegel nobenega stališča - poslanci na izredni seji DZ-ja ne bodo mogli odločati o predlogu priznanja Palestine, ampak bodo lahko le predstavili svoja stališča.

Predsednik DZ-ja Milan Brglez (SMC) ima sicer možnost, da izredno sejo DZ-ja tudi preloži. Ali bo to storil, v četrtek ni želel napovedovati. Možno je tudi, da predlagatelji sklica izredne seje DZ-ja ta predlog umaknejo, a je Matej T. Vatovec (Levica) že zatrdil, da tega ne bodo storili.

Obravnava predloga se je vsezkozi vlekla

Pri vseh postopkovnih zapletih je sama vsebina predlaganega sklepa - priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države - očitno še najmanj pomembna. Deklarativno priznanje podpirajo tako v Levici, ki so omenjeni predlog podali v procedure že junija 2015, kot v SD-ju, DeSUS-u in SMC-ju. V NSi-ju so bili sicer za, a ne v tem trenutku, proti so bili le v SDS-u.

A obravnava tega predloga se je vseskozi vlekla; najprej se je čakalo, ali bi se Slovenija lahko s priznanjem pridružila kaki skupini isto mislečih držav znotraj EU-ja, nato pa se je potem, ko se je vlada decembra lani vendarle odločila nadaljevati proces, iskalo mnenja po ministrstvih, kako bi to priznanje lahko vplivalo na položaj Slovenije, zlasti v odnosih z Izraelom in ZDA.

In nato vlada vse do odstopa premierja Mira Cerarja ni sprejela jasnega stališča oz. predloga DZ-ja, da podpira - ali pa ne - priznanja Palestine, čeprav je zunanje ministrstvo imelo vse gradivo že pripravljeno. Ker pa tega sklepa ni bilo, je zakonodajno-pravna služba DZ-ja ocenila, da ni pravne osnove, da DZ odloča o predlogu.

Temu stališču je v sredo sledila večina članov odbora. Interpretacija, da je DZ tisti, ki v Sloveniji odloča o priznanju neke države, in da so dosedanja stališča vlade zadostna za nadaljevanje postopka, kar je zagovarjal tudi zunanji minister Karl Erjavec, ni uspela.

T. H.