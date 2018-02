Pred izredno sejo o razmerah v vojski razpravljajo tudi na pristojnem odboru

Pahorja pozivajo, naj zahteva mnenje o usposobljenosti SV

28. februar 2018 ob 09:38,

zadnji poseg: 28. februar 2018 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarni odbor za obrambo na pobudo SDS-a in NSi-ja razpravlja o razmerah v Slovenski vojski, med drugim predlagajo izvzetje Slovenske vojske iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja, česar vlada ne podpira.

Pristojni odbor obravnava gradivo za izredno sejo parlamenta, ki ga o tej temi predlagata stranki SDS in NSi. V strankah namreč menijo, da Slovenska vojska obstaja le še na papirju, odgovornost za to pa pripisujejo ministrici za obrambo Andreji Katič.

Na njen predlog je vlada prejšnji teden z mesta načelnika Generalštaba Slovenske vojske razrešila Andreja Ostermana in na njegovo mesto imenovala Alana Gederja. Vendar pa v SDS-u menijo, da je Osterman še najmanj odgovoren za neuspešno preverjanje 72. brigade Slovenske vojske na Počku. S strokovnega vidika odgovornost tako pripisujejo poveljniku 72. brigade Francu Koračinu in poveljniku poveljstva sil Milku Petku, s političnega pa ministrici Katičevi.

Zato so v omenjenih dveh strankah predlagali državnemu zboru, naj od predsednika republike in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Boruta Pahorja zahteva mnenje o bojni usposobljenosti Slovenske vojske. Poleg tega so predlagali DZ-ju, naj priporoči vladi izvzem Slovenske vojske iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Na seznamu predlogov je tudi interventno zvišanje plač pripadnikom SV za 30 odstotkov.

A po mnenju vlade ta priporočila ne ponujajo celovitih sistemskih rešitev za izboljšanje stanja v obrambnem sistemu. Vlada še meni, da je glede na dejavnosti, ki jih že izvaja, priporočilo tudi nepotrebno.

O datumu izredne seje parlamenta bo v četrtek odločil kolegij predsednika DZ-ja. Po zdajšnjem predlogu bo seja 5. marca.

T. K. B.