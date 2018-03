Pred jutrišnjo stavko šolnikov: Cerar krivi Sviz, Štrukelj napoveduje novo stavko 17. aprila

13. marec 2018 ob 12:43,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cerar je razočaran, saj meni, da se vlada trudi za vse javne uslužbence, Štrukelj pa odgovarja, da bo sindikat vztrajal pri ponedeljkovem dogovoru z vladnimi pogajalci, nova stavka naj bi bila 17. aprila.

Lilijana Kozlovič: Nisem imela mandata za parafiranje dogovora

Generalna sekretarka vlade in glavna pogajalka Lilijana Kozlovič je pojasnila, da ponedeljkovega dogovora s Svizom ni mogla parafirati, ker je koalicija predtem svoj predlog ponudila kot sveženj, ki pa ga s sindikalno stranjo niso povsem uskladili. Za najbolj kritične točke, v katerih se po navedbah Kozlovičeve sindikat ni približal vladnemu predlogu, je navedla vprašanje napredovanj, delovno uspešnost in dinamiko izplačil.

Sviz: navedbe Kozlovičeve so skregane z dejstvi

Po navedbah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja so navedbe Kozlovičeve v nasprotju s tistim, kar je povedala po ponedeljkovem sestanku vodstev sindikatov s predstavniki koalicijskih strank, ko je dejala, da se sindikati približujejo in da je ostalo odprtih le še nekaj malenkosti.

V Svizu bodo vztrajali, da vlada sprejme v ponedeljek dosežen dogovor, sicer bo aprila sledila nova stavka: "Pri tem bomo trmasti in bojeviti. Zadeva bo šla do zadnjega dne pred volitvami, če bo treba, ker se iz nas ne bodo norčevali," pravi Štrukelj in dodaja, da so sindikalni predstavniki popuščali pri veliko stvareh, tako pri razredništvu in regresu kot tudi pri zvišanju plač.

Cerar razočaran

Premier Miro Cerar je ob robu posveta zadružnikov v Portorožu odgovornost za neuspeh ponedeljkovih pogajanj pripisal Svizu: "Vlada je dala dober predlog, morate pa se zavedati, da mora vlada skleniti konstruktiven sporazum z vsemi sindikati javnega sektorja, torej vsaj z večino moramo biti sporazumni."

Cerar meni, da se mora dialog kljub vsemu nadaljevati in da bodo na vladi iskali možnosti, kako priti do sporazuma. Tudi zato je zelo razočaran nad tem, kako se želi prikazati vlogo vlade v tem procesu, saj se po njegovih besedah: "Vlada trudi za javne uslužbence, tako za šolnike, vzgojitelje kot za medicinske sestre, policiste in vse druge." Spomnil je še, da je bila država ob nastopu mandata njegove vlade v hudi finančni krizi in da so javne finance zdaj končno urejene, zato ne bo dopustil, da bi jih v trenutku uničili.

Dva pogleda na ponedeljkova pogajanja

Glavni tajnik Sviza Štrukelj je v ponedeljek zvečer zatrdil, da je vlada odstopila od tako rekoč dogovorjenega in usklajenega dogovora, Kozlovičeva pa je danes dejala, da nič ni dogovorjenega, dokler ni v resnici dogovorjeno vse.

Bo sredini stavki šolnikov sledila še aprilska?

