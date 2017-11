Pred komisijo o žilnih opornicah tokrat nekdanji minister Miklavčič

Drugo zasedanje v tem tednu

9. november 2017 ob 08:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred parlamentarno preiskovalno komisijo o spornih nakupih žilnih opornic bo pričal Borut Miklavčič, ki je bil od novembra 2008 do aprila 2010 minister za zdravje.

Komisija, ki ugotavlja zlorabe v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, v tem tednu zaseda dvakrat - v torek sta v državnem zboru svoja stališča in vedenje pojasnjevala nekdanji in zdajšnji generalni direktor ZZZS, Samo Fakin in Marjan Sušelj. Oba sta poudarila, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nima zakonskih pooblastil za aktivno sodelovanje pri nabavi zdravstvenega materiala, prepričana pa sta, da bi zavodu morala pripadati vloga aktivnega kupca pri določanju cen in upravičenosti storitev.

Zdaj bo komisija, ki ji predseduje Jelka Godec (SDS), zaslišala še nekdanjega zdravstvenega ministra Boruta Miklavčiča, ki je bil v obdobju 2003-2007 tudi generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Sicer je komisija v vmesnem poročilu ugotovila sum, da naj bi odgovorni v kliničnih centrih Ljubljana in Maribor oškodovali javna sredstva, delovali negospodarno in nezakonito. Ugotovila je tudi sum pranja denarja in davčnih utaj. Godčeva je oktobra pojasnila, da naj bi odgovorni v obeh centrih v letih od 2007 do 2014 pripravili in izvedli naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja. Prav tako je komisija izpostavila sum, da naj bi med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji prihajalo do kartelnih dogovarjanj.

Sejo komisije lahko spremljate od 9. ure na 3. programu TV Slovenija in prek RTV4D.

A. S.