Pred poslance je stopil kandidat za razvojnega ministra Marko Bandelli

Zaslišanja ministrskih kandidatov

4. september 2018 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na skupni seji odbora za zadeve EU in odbora za gospodarstvo se predstavlja kandidat za ministra brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Marko Bandelli, ki ga je v vlado predlagala SAB.

Marko Bandelli je bil do vstopa v DZ župan občine Komen, hkrati pa je tudi ustanovitelj in lastnik več podjetij. Leta 2013 ga je Državni zbor imenoval za člana nadzornega sveta RTV SLO, nato pa je bil februarja 2014 izvoljena za predsednika nadzornega sveta RTV Slovenija. Zaradi političnih funkcij in izvolitve v organe stranke Zavezništva Alenke Bratušek je to mesto zapustil junija 2014.

Ob 15. uri bo potekalo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje znanost in šport na pobudo SD-ja Jerneja Pikala, ki je to funkcijo že opravljal v vladi Alenke Bratušek v letih 2013 in 2014.

Al. Ma., G. C.