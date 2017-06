Pred poslanci nova stopnja nujnosti v zdravstvu

Redna junijska seja DZ-ja

20. junij 2017 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo opravili prvo obravnavo predloga novele zakona o pacientovih pravicah. Odločali naj bi tudi o dveh kandidatih za nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Z novelo v zakonu ohranjajo tri stopnje nujnosti - nujno, hitro in redno - hkrati pa uvajajo vmesno stopnjo nujnosti "zelo hitro". Bolniki z napotnico s takšno stopnjo nujnosti bodo morali biti pregledani v 14 dneh.

Predlog še predvideva, da se bo bolnik sam odločil, ali bo uveljavljal drugo mnenje. Ko bo bolnik med zdravstveno obravnavo utrpel hujše telesne poškodbe, invalidnost ali smrt in bo zaradi tega stekel sodni postopek, bo sodišče zadevo obravnavalo prednostno.

Tudi bolniki z novelo dobivajo določene obveznosti. Tako bodo morali deset dni pred načrtovanim posegom ali specialističnim pregledom izvajalcu sporočiti svojo odsotnost. Po drugi strani pa bodo morali izvajalci zdravstvenih storitev bolnika uvrstiti na ustrezni čakalni seznam in vzpostaviti osebni stik z njim.

Čakalni seznam bodo vodili za vse storitve, kjer obstaja čakalna doba, bolniki pa bodo na čakalni seznam uvrščeni v petih dneh po predložitvi napotnice.

Novela kot dopustno čakalno dobo pred ordinacijo oziroma kot poenoten čakalni čas predvideva 30 minut. So pa določene tudi izjeme, denimo za tiste, ki potrebujejo nujno pomoč, ter tiste, ki v ordinacijo pridejo nenaročeni.

Nova nadzornika SDH-ja?

DZ bo odločal o predlogu, naj za člana nadzornega sveta SDH-ja za pet let imenuje Andreja Bertonclja in Igorja Kržana. Kržan je direktor podjetja Aluplus in je po sodnem imenovanju že zdaj nadzornik SDH-ja. Bertoncelj je profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Na seji mandatno-volilne komisije je predlog minuli teden dobil podporo.

V nadzornem svetu SDH-ja sta se dve mesti sprostili, ko je decembra lani preminil član Drago Ferfolja, članica Lidia Glavina pa je prevzela mesto predsednice uprave SDH-ja. Za ti mesti sta se na predlog vlade potegovala Franc Žmavc in Željko Puljić, ki pa sta le dan pred glasovanjem DZ-ja o njunem imenovanju pod pritiski očitkov v javnosti in nezadostne podpore med koalicijskimi poslanskimi skupinami odstopila od kandidature.

V nadzornem svetu so trenutno predsednik Damjan Belič ter člani Duško Kos, Barbara Smolnikar in Kržan. Slednjega je na Beličev predlog pred odločanjem o prodaji NLB-ja imenovalo sodišče, ker se Smolnikarjeva kot predsednica uprave NLB Vita zaradi potencialnega konflikta interesov izloča iz odločanja.

Al. Ma.