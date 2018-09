Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 15 glasov Ocenite to novico! V koaliciji pod vodstvom Marjana Šarca je Alenka Bratušek kandidatka za vodenje ministrstva za infrastrukturo, s čimer bo prevzela tudi vodenje največjega infrastrukturnega projekta v državi, drugega tira, ki je pripeljal do predčasnega odstopa vlade Mira Cerarja. Foto: DZ/Barbara Žejavac Dodaj v

Pred poslanci vizijo infrastrukturnih projektov predstavlja Alenka Bratušek

Zaslišanja kandidatov za ministre v DZ

5. september 2018 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred parlamentarnim odborom se predstavlja kandidatka za infrastrukturno ministrico - predsednica stranke SAB in nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek.

Če bo Bratuškova potrjena, bo sedla za krmilo največjega infrastrukturnega projekta v Sloveniji - drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Čaka jo tudi izvedba tretje razvojne osi, ki jo pozorno spremljalo na Koroškem.

Alenka Bratušek je bila pred vstopom v politiko zaposlena na ministrstvih za gospodarstvo in finance, leta 2008 je neuspešno kandidirala za poslanko na listi Zares, pred državnozborskimi volitvami 2011 pa se je pridružila novoustanovljeni stranki PS in bila na prvih predčasnih parlamentarnih volitvah izvoljena za poslanko. Po neuspelem poskusu sestavljanja vlade Zorana Jankovića in razpadom vlade Janeza Janše je marca 2013 prevzela vodenje nove vladne koalicije. Vodila jo je v času največjih javnofinančnih težav in sanacije bank. Zaradi notranjih trenj v PS-ju je leta 2014 ustanovila svojo stranko. Na zadnjih volitvah se je stranka s petimi poslanci uvrstila v DZ, a med njimi ni Bratuškove. V Šarčevi koaliciji je kandidatka za vodenje infrastrukturnega ministrstva.

Prenos zaslišanja pred parlamentarnim odborom v živo:

