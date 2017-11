Pred preiskovalno komisijo o nabavi žilnih opornic bosta govorila Fakin in Sušelj

Komisija preiskuje več sumov kaznivih dejanj

7. november 2017 ob 09:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred preiskovalno komisijo Državnega zbora bosta o sumih zlorab pri nabavi žilnih opornic pričala nekdanji generalni direktor ZZZS-ja Samo Fakin in zdajšnji generalni direktor zdravstvene blagajne Marjan Sušelj.

Komisija preiskuje sum, da naj bi odgovorni v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor oškodovali javna sredstva, delovali negospodarno in nezakonito, ugotovila pa je tudi sum pranja denarja in davčnih utaj.

Predsednica komisije Jelka Godec (SDS) pojasnjuje, da obstaja sum, da naj bi odgovorni v obeh centrih za izvedbo javnih naročil v letih od 2007 do 2014 pripravili in izvedli naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja. Prav tako naj bi med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji prihajalo do kartelnih dogovarjanj.

Sicer je parlamentarna komisija v sprejem predlagala 11 sklepov, med drugim, da vmesno poročilo posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev suma storitve kaznivih dejanj na področju prodaje in nakupa žilnih opornic.

Sejo komisije ter pričanje Fakina in Sušlja lahko od 14. ure spremljate na 3. programu TV Slovenija ali prek RTV4D.

A. S.