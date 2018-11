Pred programskimi svetniki sklep nadzornikov o razrešitvi direktorja RTV Slovenija

Seja Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija

26. november 2018 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Programski svet RTV Slovenija se bo seznanil s pozivi za razrešitev direktorja Igorja Kadunca in odgovornega urednika televizijskega Programa plus Roka Smoleja. Na mizi imajo tudi predlog rebalansa programsko-produkcijskega in finančnega načrta za letos.

Nadzorniki javnega zavoda generalnemu direktorju očitajo, da jih je prepozno seznanil s sodelovanjem njegovega sina z enim izmed filmskih podjetij, ki sodelujejo z RTV Slovenija, ob tem pa tudi nezakonito zaposlovanje, saj je po njihovih ugotovitvah sklepal pogodbe o zaposlitvi svojih najožjih sodelavcev brez vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta oziroma jih je sklepal mimo določil internih aktov.

Igor Kadunc je prepričan, da očitki nadzornega sveta "niso dovolj težki" in da vodstvo odpravlja vse nepravilnosti. Končna odločitev o Kadunčevi usodi je v rokah programskega sveta. Za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija je enako kot za njegovo imenovanje potrebnih najmanj 15 glasov v 29-članskem svetu.

A svetniki na tej (še) ne bodo odločali o Kadunčevi razrešitvi, ampak se bodo s sklepom nadzornega sveta zgolj seznanili. Prav tako se bodo seznanili tudi s pobudo Koordinacije novinarskih sindikatov vodstvu RTVS za razrešitev odgovornega urednika televizijskega Programa plus Roka Smoleja.

Sejo lahko od 15. ure v živo spremljate na MMC TV.

Obravnavali bodo predlog rebalansa programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta za letošnje leto ter vzeli pod drobnogled predlog obeh načrtov za prihodnje leto. Prisluhnili bodo tudi poročilu varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski za letošnji oktober.

A. S.