Pred ustanovno sejo DZ-ja še ni jasno, kdo bo njegov novi predsednik

Poslanci bodo oblikovali mandatno volilno komisijo

22. junij 2018 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Devetdeset novoizvoljenih poslancev se bo ob 11. uri sestalo na ustanovni seji državnega zbora, nagovoril jih bo predsednik republike Borut Pahor, sledile bodo volitve predsednika DZ, za katerega je v igri še vedno več imen.

Prvo sejo novega sklica DZ bo do izvolitve predsednika vodil najstarejši poslanec Peter Jožef Česnik iz SAB. Po slovenski himni bosta poslance nagovorila tudi dosedanji predsednik DZ Milan Brglez in predsednik republike. Prva točka dnevnega reda pa je oblikovanje mandatno-volilne komisije oziroma imenovanje njenega predsednika in podpredsednika. Za predsednika je predlagan Jože Tanko iz SDS, za podpredsednico pa Tina Heferle iz LMŠ.

Komisija se bo nato takoj tudi sestala in pregledala poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi poslancev in pritožbe kandidatov ali predstavnikov list. Trenutno je vložena zahteva za razveljavitev volitev kandidata z liste Za zdravo družbo Jožefa Jarha in pritožbe nekaterih predstavnikov ZL-DSD, Sloge in Liste novinarja Bojana Požarja.

Po seji mandatno-volilne komisije bodo na plenarni seji sledili potrjevanje mandatov poslancev in volitve predsednika DZ, o katerem pa zaenkrat nobena naveza strank očitno še ni dosegla soglasja. Tako je lahko kandidatov na seji tudi več. Tudi potencialni koalicijski partnerji z leve sredine v četrtek na sestanku v Kamniku niso poenotili mnenj, zato se bodo o možnem kandidatu usklajevali še pred sejo, je napovedal predsednik drugouvrščene LMŠ Marjan Šarec.

Kot je pojasnil Šarec, je v igri več imen. Za LMŠ sta po njegovih besedah med drugim sprejemljiva tudi predsednik SMC in premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar ter aktualni predsednik DZ-ja Milan Brglez. A je poslanec SMC Igor Zorčič v oddaji 24ur zvečer ocenil, da Cerar ni več realni kandidat, ker da soglasja o njem med strankami, ki se pogovarjajo s Šarcem, ni, Brgleza pa SMC ni ponudila kot možnega kandidata.

Če bi to prineslo potrebnih 46 glasov, pa so kandidata kljub drugačnim napovedim v preteklih dneh pripravljeni predlagati tudi v LMŠ. Eno od možnih imen bi po nekaterih informacijah utegnila biti tudi najmlajša poslanka Jerca Korče. Šarec se je po sestanku s strankami SMC, SD, DeSUS in SAB sicer zavzel za to, da se danes izvoli začasnega predsednika DZ.

Ali bo kandidata predlagala zmagovalna SDS, ni znano. Za prvega med poslanci je pripravljen kandidirati tudi Matej Tonin, po besedah Jerneja Vrtovca iz NSi pa imajo pod njegovo kandidaturo že skoraj 40 podpisov podpore.

La. Da.