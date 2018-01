Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Pred vladno palačo naj bi se zbralo okoli 1.500 stavkajočih. Foto: BoBo Dodaj v

Pred vlado pričakujejo okoli 1500 stavkajočih javnega sektorja

Stavka javnega sektorja

24. januar 2018 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po napovedih se bo pred vladno palačo na Gregorčičevi ob 12.05 zbralo približno 1500 stavkajočih v javnem sektorju, ki bodo vlado tako opozorili na svoje zahteve.

Po vseh videnih vladno-sindikalnih trenjih smo tako priča prvi od štirih napovedanih stavk zaposlenih v javnem sektorju. V njej sodeluje 16 sindikatov iz pogajalske skupine Jakoba Počivavška, preostali ji izražajo podporo. Stavka bo trajala ves dan, kot opozorilo ministrski ekipi, da mislijo resno.

Enodnevna opozorilna stavka sindikatov ne bo največja, kar jih je kdaj bilo; bo pa vsaj po številu dejavnosti najbolj množična od vseh štirih, doslej napovedanih, saj naj bi nekaj deset tisoč javnih uslužbencev stavkalo, na shodu pa naj bi se po napovedih zbralo okoli 1.500 ljudi.

Koliko ljudi se bo pridružilo stavki, v sindikatih sicer niso želeli napovedovati. Kot so pojasnili, gre za odločitev vsakega posameznika, ki se lahko ne nazadnje še na dan stavke odloči, ali bo v njej sodeloval. Na protestnem shodu pred vlado pa pričakujejo nekaj tisoč ljudi. Udeležbo na protestu so napovedali tudi v nekaterih sindikatih, ki sicer ne stavkajo, a podpirajo postavljene stavkovne zahteve.

Pred glavnim protestnim shodom so se stavkajoli zbrali na shodih pred Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije na Dalmatinovi, Kliničnim centrom v Ljubljani ter pred Univerzo v Ljubljani, od kod nadaljujejo svojo pot na glavni protestni shod pred vlado.

Obe strani bosta morali popuščati

Sindikati vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, predvsem zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. Zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja in popravijo plače tudi drugim; za tiste do 26. plačnega razreda zahtevajo dvig za dva plačna razreda, višje na plačni lestvici pa za tri do štiri, saj v tem delu še niso odpravljali plačnih anomalij. Med stavkovnimi zahtevami je tudi takojšen začetek odpravljanja vseh varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo osemodstotnega znižanja plač.

Vladni odgovori so znani: zahteve so vredne 990 milijonov, kljub dobri gospodarski rasti je to odločno preveč, ogrozili bi stabilnost države. In še, da ima manevrskega prostora ob že sproščenih ukrepih malo. Popuščati bosta tako morali obe strani, tudi sindikalna.

G. K.