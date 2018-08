Pred vozniki vroč dan z gostimi zastoji

Prometno obremenjen konec tedna

5. avgust 2018 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Največ zgostitev prometa je pričakovati popoldne, in sicer iz turističnih krajev proti mestnim središčem in severu Evrope, saj se v Nemčiji končujejo počitnice, v Italiji pa se je šele začel tradicionalni dopustniški eksodus, zato bodo zastoji nastajali tudi proti Hrvaški.

Že soboto so tako v Sloveniji kot v sosednjih Hrvaški in Italiji zaznamovale kolone na cestah in dolge čakalne dobe na mejnih prehodih. Na Gruškovju so vozniki za prestop meje čakali tudi do tri ure, gneča pa se, podobno kot na Obrežju, ni sprostila niti ponoči.

"Voznike opozarjamo, da danes čez dan v obe smeri, tako proti meji s Hrvaško kot tudi iz Hrvaške proti Sloveniji pričakujemo povečan promet," je za Radio Slovenija dejala Barbara Janežič s Prometnoinfomacijskega centra in voznikom svetovala, naj vozijo strpno in previdno, predvsem pa s primerno varnostno razdaljo, saj se tako lahko izognejo marsikateri prometni nesreči.



Čakalne dobe so že na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga, Starod, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Sicer pa na PIC-u največ prometa pričakujejo v popoldanskih urah iz turističnih krajev proti mestnim središčem in severu Evrope, saj se med drugim za del Nemčije končujejo počitnice. V Italiji, kjer se je začel tradicionalni avgustovski kolektivni dopust, pa so na avtocestah spet zagnali tudi sistem za lov na prehitre voznike, ki samodejno snema registrske številke tistih, ki prekoračijo omejitve hitrosti.

Voznike bo utrujala tudi vročina

Vsem udeležencem v prometu bo pot otežilo tudi vreme, saj se bo temperatura pri nas povzpela na od 33 do 36 stopinj Celzija. Na AMZS voznike zato opozarjajo, naj bodo zaradi vročine posebej pozorni na znake utrujenosti, in jim priporočajo, naj se za počitek ustavijo vsaj na dve uri vožnje. Počitek pa naj ne bo sedenje v vozilu, temveč naj bo aktiven, na primer s kratkim sprehodom, še dodajajo.

Prihodnji konec tedna nič bolje

Gnečam na cestah se ne bo mogoče izogniti niti naslednji konec tedna. PIC opozarja, da bo promet zelo obremenjen od petka popoldne do nedelje zvečer.

La. Da.